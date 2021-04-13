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Облачно и подползает мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 13 апреля

Облачно и подползает мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 13 апреля
04:48 Сегодня Телеграф

Погода в Украине 13 апреля будет дождливой на западе страны, в других областях осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Только на западе страны, в пяти областях день будет дождливым. На остальных же территориях погода будет без осадков на протяжении дня.

Теплее всего будет на юго-западе, востоке и юго-востоке, где воздух прогреется до +17 +20 градусов. 

В центральных, северных и западных областях температура воздуха будет от +13 до +15 градусов.

На юге страны воздух будет прогрет до +12 +14 градусов.

Холоднее всего будет во Львове, там из-за дождя стоит ожидать температуру воздуха от +11 до +13 градусов.

карта

В Украинской столице облачная погода продержится до самого вечера, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет от +12 до +14 градусов, а ночью от 4 до 6 градусов тепла.

погода

Фото: SINOPTIK

Напомним, что ранее украинские синоптики рассказали, какой погода будет до конца недели, и как она может удивить граждан в средине апреля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Дождь, Прогноз погоды.
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