Стало известно, когда в частных клиниках Украины появятся платные вакцины против COVID-19

Стало известно, когда в частных клиниках Украины могут появиться вакцины против коронавируса.

Как сообщает PavlovskyNEWS, в частных клиниках столицы сейчас прививки против COVID-19 не делают, однако прогнозируют такую возможность ближе к лету. Цена будет зависеть от производителя препарата, который удастся заполучить частникам.

Тем временем в МОЗ Украины обещают максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, причем документы согласуют в кратчайшие сроки. Однако, по словам главы министерства Максима Степанова, ни одного предложения по завозу вакцин от частников им пока не поступало.

Напомним, врач из Израиля Борис Бриль заявил о том, что карантин в Украине не имеет ничего общего с локдауном.