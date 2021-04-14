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Ехали работать в ЕС, но застряли в Украине: на Закарпатье пытали и держали в рабстве индусов (фото, видео)

Ехали работать в ЕС, но застряли в Украине: на Закарпатье пытали и держали в рабстве индусов (фото, видео)
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

На Закарпатье разыскивают участников группировки, которая удерживала в рабстве молодых индусов.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, 12 апреля к ним обратилась жительница поселка Великий Березный на Закарпатье и рассказала, что к ней во двор с просьбой о помощи пришли трое молодых людей из Индии. Парни не говорили по-украински и, судя по внешнему виду, нуждались в медпомощи. 

На место прибыли копы и с помощью переводчика выяснили, что граждане Индии - 20-ти, 24-х и 26-летний парни - еще в конце 2020 года прибыли в Украину для того, чтобы впоследствии нелегально попасть в Европу. Для этого они связались с “агентом”,  который за определенные деньги согласился помочь с нелегальной миграцией. Впрочем, вместо этого индусы попали в рабство. 

Сначала парни жили на съемной квартире в Киеве, а после их перевезли в дом местного жителя пос. Великий Березный, где удерживали силой. Ребята рассказали, что три дня кряду их избивали и вымогали деньги. После очередного издевательства индусы решились на побег: разбили окно на втором этаже и выпрыгнули. После этого они вбежали во двор к незнакомке, которая, собственно, и обратилась в полицию.

Сейчас по факту незаконного лишения свободы группы лиц проводится досудебное расследование. Копы осуществляют обыски в доме, где удерживали индусов, и выявляют всех причастных к данному преступлению.

Напомним, россиянин записал видео, в котором назвал жителей своей страны рабами. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 401

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Индия, Закарпатье, Рабство.
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