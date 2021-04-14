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Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему

Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф

В Украине задержали группу преступников. Снабжавших "заробитчан" поддельными документами о получении высшего образования. Наводку правоохранители получили от Генерального консульства Чешской Республики в городе Львов.

В целом консульство получило около сотни заявок на долгосрочные визы и разрешения на проживание в Чехии. К ним были добавлены дипломы о высшем образовании. Как потом выяснилось , поддельные, сообщает управление коммуникаций национальной полиции.

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Преступники создали несколько сайтов, на которых размещали объявления о продаже липовых дипломов. Доставку совершали с помощью курьеров.

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Стоимость одного экземпляра, датированного до 2000 года, стоила 7500 гривен. Более поздние варианты обходились покупателям в 12500 гривен. В целом преступники получили более 26 миллионов гривен.

"Во время обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовы поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители и тому подобное", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в Украине мошенники стали действовать под видом служб такси.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Высшее образование, Чехия, Мошенники, Подделка документов.
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