Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему

В Украине задержали группу преступников. Снабжавших "заробитчан" поддельными документами о получении высшего образования. Наводку правоохранители получили от Генерального консульства Чешской Республики в городе Львов.

В целом консульство получило около сотни заявок на долгосрочные визы и разрешения на проживание в Чехии. К ним были добавлены дипломы о высшем образовании. Как потом выяснилось , поддельные, сообщает управление коммуникаций национальной полиции.

Преступники создали несколько сайтов, на которых размещали объявления о продаже липовых дипломов. Доставку совершали с помощью курьеров.

Стоимость одного экземпляра, датированного до 2000 года, стоила 7500 гривен. Более поздние варианты обходились покупателям в 12500 гривен. В целом преступники получили более 26 миллионов гривен.

"Во время обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовы поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители и тому подобное", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в Украине мошенники стали действовать под видом служб такси.