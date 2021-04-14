Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)

Насколько вы знаете Украину?

22-летний фотограф и ретушер Назар Дорошкевич из Берегомета Вижницкого района Черновицкой области обнародовал в своем Instagram видео "WHAT IS UKRAINE?". В нем он показывает красивые и неизвестные места в Украине, снятые на дрон.

Такой Украину вы вряд ли видели. По-настоящему захватывает дух от тех пейзажей, которые казалось бы, вряд ли можно найти в нашей стране. Но нет. Эта неописуемая красота с нами рядом. Для того, что бы ее увидеть, нужно не побояться и вдохнуть полной грудью! Вот так! Теперь вы готовы смотреть!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nazar Dorosh (@dorosh.raw)

Кто такой Назар Дорошкевич?

Назар Дорошкевич — талантливый фотограф и ретушер, который умело управляет дроном. Сейчас он живет и учится в Киеве, но много путешествует по Украине и снимает головокружительные пейзажи с необычных ракурсов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дорошкевич показал красоту Карпат с высоты птичьего полета.