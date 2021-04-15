Больше половины регионов - "красные": Минздрав обновил карантинную карту Украины

В связи с критической ситуацией с коронавирусом 13 областей страны находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщает карта эпидемзон "Телеграфа" составленная по данным Минздрава Украины.
Согласно предоставленным данным, в "желтой" зоне находятся только три области:
В "оранжевую" зону попали 9 областей:
В "красной" же зоне остаются остальные области.
Отметим, что самая большая загруженность мест в больницах наблюдается:
При этом меньше всего заполненность больничных мест:
Напомним, что ввиду тенденции сохранения критической ситуации с числом заболевших и умерших в Киеве продлили карантин до 30 апреля.