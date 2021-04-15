Больше половины регионов - "красные": Минздрав обновил карантинную карту Украины

В связи с критической ситуацией с коронавирусом 13 областей страны находятся в "красной" зоне.

Об этом сообщает карта эпидемзон "Телеграфа" составленная по данным Минздрава Украины.

Согласно предоставленным данным, в "желтой" зоне находятся только три области:

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Херсонская.

В "оранжевую" зону попали 9 областей:

Волынская,

Ровенская,

Тернопольская,

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Луганская.

В "красной" же зоне остаются остальные области.

Отметим, что самая большая загруженность мест в больницах наблюдается:

в Киеве - 80,4%,

Николаевской области - 76,3%,

Одесской области - 74,4%.

При этом меньше всего заполненность больничных мест:

на Ивано-Франковсковщине - 30,9%,

в Закарпатской области - 33,4%,

на Луганщине - 39,7%.

Напомним, что ввиду тенденции сохранения критической ситуации с числом заболевших и умерших в Киеве продлили карантин до 30 апреля.