Хотели заполучить секретные госданные: СБУ накрыла хакеров ФСБ России (инфографика)

СБУ разоблачила в Украине сеть российских агентов, которые занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу ФСБ и в интересах называемого 85-го Главного центра специальной службы Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Агенты распространяли через специально созданные Telegram-каналы «страшилки» и фейки, тем самым обостряя ситуацию в стране.

Важно, что сотрудникам СБУ удалось задержать в Киеве одну из ключевых фигурантов этой агентурной сети. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочную подозрение по госизмене сообщено руководителю сети. Как оказалось, он скрывается от следствия за рубежом.

Также на территории Украины удалось пресечь масштабную кибератаку, организованную хакерской группировки "Armageddon" под руководством той же ФСБ. Из-за действий хакеров "кураторы" намеревались получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

В СБУ утонили, что с начала года работники кибербезопасности СБУ пресекли 350 потенциальных угроз. К уголовной ответственности привлечено 35 хакеров и враждебных пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены.

Как сообщал "Телеграф", с 14 апреля СБУ проводит антитеррористические учения по всей Харьковской области.