Дождь сменится солнышком: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные

В субботу в Украине погода будет холодной и с осадками, но уже в воскресенье температура прибавиться и станет теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

17 апреля в западных областях температура воздуха будет от +4 до +9 градусов.

В субботу прогнозируют осадки в виде дождя, на западе вероятен небольшой мокрый снег.

В столице в этот день возможен небольшой дождь. Воздух прогреет до +9 +11 градусов.

Карта: УГМЦ

18 апреля на северо-востоке страны будет присутствовать циклон, который и принесет дожди в Черниговскую, Сумскую и Киевскую области. В то же время на остальной территории будет без осадков.

Киев в воскресенье встретит теплая погода от +11 до +13 градусов. Из осадков возможен дождь.

Карта: УГМЦ

Напомним, что 14 апреля в украинских Карпатах температура воздуха упала до 2 градусов мороза и выпал снег.