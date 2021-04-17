Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К сносу дома Уткина в Киеве причастна певица, - СМИ (фото)
К сносу дома Уткина в Киеве причастна певица, - СМИ (фото)
Первые подробности встречи Зеленского и Макрона: к разговору президентов присоединилась Меркель
Первые подробности встречи Зеленского и Макрона: к разговору президентов присоединилась Меркель
Итоги дня 16 апреля: Зеленский встретился с Макроном, в Украину доставили первую партию вакцин Pfizer
Итоги дня 16 апреля: Зеленский встретился с Макроном, в Украину доставили первую партию вакцин Pfizer
За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)
За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)

Дождь сменится солнышком: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные

Дождь сменится солнышком: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные
00:09 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В субботу в Украине погода будет холодной и с осадками, но уже в воскресенье температура прибавиться и станет теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

17 апреля в западных областях температура воздуха будет от +4 до +9 градусов.

В субботу прогнозируют осадки в виде дождя, на западе вероятен небольшой мокрый снег.

В столице в этот день возможен небольшой дождь. Воздух прогреет до +9 +11 градусов.

 карта

Карта: УГМЦ

18 апреля  на северо-востоке страны будет присутствовать циклон, который и принесет дожди в Черниговскую, Сумскую и Киевскую области. В то же время на остальной территории будет без осадков.

Киев в воскресенье встретит теплая погода от +11 до +13 градусов. Из осадков возможен дождь.

погода 

Карта: УГМЦ

Напомним, что 14 апреля в украинских Карпатах температура воздуха упала до 2 градусов мороза и выпал снег.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

Все по теме:

Погода, Снег, Дождь, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
02 Эффектные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Париже
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Данилов заявил, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ и объяснил, зачем
05 Спустя два дня после разговора с Байденом Путин выгоняет из России 10 дипломатов США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове продлили локдаун до 4 мая, но ослабили ограничения: что разрешат с понедельника
Во Львове продлили локдаун до 4 мая, но ослабили ограничения: что разрешат с понедельника
Данилов заявил, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ и объяснил, зачем
Данилов заявил, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ и объяснил, зачем
Скандал, слезы, эмоции и полное разочарование: как прошел 7 выпуск шоу &quot;Холостяк&quot;
Скандал, слезы, эмоции и полное разочарование: как прошел 7 выпуск шоу "Холостяк"
Какой праздник 17 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь