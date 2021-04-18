Какой праздник 18 апреля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 18 апреля, почитается память мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского), чтеца.

Феодул жил в III-IV столетии в Фессалониках (Салоники, Греция). Во время гонений на христиан, Феодул с диаконом Агафоподом продолжал открыто проповедовать Евангелие. По приказу местного правителя, язычника Фаустина молодого чтеца и диакона арестовали и привели к нему на суд. Не сумев разуверить их в христианской вере, правитель приговорил мужчин к смерти. Им привязали к ногам камни и сбросили в море. Позже тела мучеников были найдены без веревок и в белых одеждах, и христиане похоронили святых. Случилось это в 303 году.

К 18 апреля приходило настоящее весеннее тепло. Говорили: "Пришел Федул, тепло надул, окна отворил, избу без дров натопил". Хотя случалось и наоборот - если к этому дню морозная погода не проходила, то после Федула зима обязательно надолго потеряет свою власть.

В это время старались предугадать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы 18 апреля

Считается, что именно на Федулов день устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.

День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно - жди устойчивой хорошей погоды.

Если слышно глухарей, значит, дни будут погожими, а если нет - идет ненастье.

Родившиеся 18 апреля обладают даром работы с деревом. Носить им следует янтарь.

Что запрещено делать 18 апреля

Косметические операции в этот день не сулят ничего хорошего - красоты внешности 18 апреля не прибавит.

Не стоить тратиться на спонтанные покупки - приобретенные вещи не принесут пользы.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом - скажется на здоровье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на большей территории Украины осадков не будет, но Черниговскую, Сумскую и Киевскую области ожидают дожди.