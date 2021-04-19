Пасмурная погода в понедельник ко вторнику сменится грозами по всей Украине

В начале недели погода не сильно порадует украинцев: по всей стране в понедельник, 19 апреля, будет пасмурно, а на западе ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр,

Так, в понедельник в Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, местами ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-15° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Во вторник, 20 апреля, почти по всей Украине ожидаются дожди с грозами, местами сильными.

Как сообщалось, в городе Кодыма в Одесской области 16 апреля выпал снег.