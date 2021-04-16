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Шло 16 апреля: на Одесчине неожиданно пошел снегопад (видео)

Шло 16 апреля: на Одесчине неожиданно пошел снегопад (видео)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В городе Кодыма в Одесской области 16 апреля выпал снег.

Об этом 15 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO". Там также поделились кадрами непогоды.

Люди снимали снежные осадки на видео.

На Кадрах видео видно, что снега выпало не очень много, но достаточно, чтобы полностью покрыть землю и крыши домов. При этом он продолжал идти.

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Видео снятое одним из местных жителей:

Стоит отметить, что температура в Одессе 16 апреля находится в пределах +6 +13 градусов. В то же время осадков не прогнозируют, но погода будет облачной. Об этом сообщает SINOPTIK.

Напомним, что 14 апреля в Карпатах температура воздуха упала до -2 градусов выпали осадки в виде снега.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Погода, Снег.
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