Шло 16 апреля: на Одесчине неожиданно пошел снегопад (видео)

В городе Кодыма в Одесской области 16 апреля выпал снег.

Об этом 15 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO". Там также поделились кадрами непогоды.

Люди снимали снежные осадки на видео.

На Кадрах видео видно, что снега выпало не очень много, но достаточно, чтобы полностью покрыть землю и крыши домов. При этом он продолжал идти.

Видео снятое одним из местных жителей:

Стоит отметить, что температура в Одессе 16 апреля находится в пределах +6 +13 градусов. В то же время осадков не прогнозируют, но погода будет облачной. Об этом сообщает SINOPTIK.

Напомним, что 14 апреля в Карпатах температура воздуха упала до -2 градусов выпали осадки в виде снега.