Шло 16 апреля: на Одесчине неожиданно пошел снегопад (видео)

В городе Кодыма в Одесской области 16 апреля выпал снег.
Об этом 15 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO". Там также поделились кадрами непогоды.
Люди снимали снежные осадки на видео.
На Кадрах видео видно, что снега выпало не очень много, но достаточно, чтобы полностью покрыть землю и крыши домов. При этом он продолжал идти.
Видео снятое одним из местных жителей:
Стоит отметить, что температура в Одессе 16 апреля находится в пределах +6 +13 градусов. В то же время осадков не прогнозируют, но погода будет облачной. Об этом сообщает SINOPTIK.
Напомним, что 14 апреля в Карпатах температура воздуха упала до -2 градусов выпали осадки в виде снега.