Украинский хакер украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады: раскрыта схема

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с правоохранителями США прекратили незаконную деятельность хакера на Херсонщине, которому удалось похитить миллионы долларов со счетов Американских компаний.

Об этом 20 апреля сообщили в СБУ.

Было установлено, что нарушитель пользовался вредоносными программами, которые приобретал у других хакеров и оптимизировал лично.

Ему удалось украсть доступы к счетам в банках более тысячи граждан США и Канады и похитить более $300 тыс. Также персональные данные злоумышленник использовал в "DarkNet".

Точная сумма ущерба не установлена, но предварительно это число равное десяткам миллионов долларов.

Во время проверки у подозреваемого изъяли оборудование с вредоносным ПО.

Досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, что ранее в марте был задержан житель Тернопольской области, который разработал вредоносное ПО направленное на веб ресурсы более сотни банков и их клиентов в 11 странах.