В руках врачей было две жизни: в Днепре спасли роженицу с COVID-19, потерявшую много крови

В Днепре в городской больнице имени Мечникова спасли 33-летнюю беременную девушку, у которой из-за коронавируса открылось сильное кровотечение. Об истории со счастливым концом рассказал в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

По его словам, пациентке оставалась всего неделя до родов, однако она подхватила коронавирус, из-за которого развилась тяжелая форма пневмонии. В результате, у девушки началось кровотечение, и она потеряла около 2 литров крови.

"Счастье шрамов не оставляет… Оля, 33 года, из Днепра. У Оли последние четыре беременности были замершие. Под сердцем – долгожданный мальчик. Оставалась одна неделя до родов, но заболела тяжелой COVID-пневмонией. Заболевание обострилось кровотечением. Доставлена в Мечникова. Кесарево", – рассказал главврач, добавив, что и мама, и малыш сейчас в безопасности.

Спасала их, по словам Рыженко, целая команда акушеров-гинекологов, реаниматологов, сосудистых хирургов, детских реаниматологов, урологов и медсестер. Никто из них не ушел домой, так как речь шла о двух жизнях.

Напомним, в Черновицкой области беременная 28-летняя врач-педиатр скончалась от коронавируса.