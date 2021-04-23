Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

Профессиональный развод: украинец открыл схему мошенничества через OLX "на благо АТО"

Профессиональный развод: украинец открыл схему мошенничества через OLX "на благо АТО"
06:27 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинец едва не стал жертвой мошенников, когда продавал свой дрон через платформу OLX, но вовремя разобрался что к чему.

Своим опытом  невольного разоблачения мошеннической схемы Илья Кенигштейн поделился в Facebook.

Мужчина собирался продать свой дрон, выставив объявление на OLX и вскоре получил звонок от некого Ярослава, звонившего якобы из "зоны АТО" на Донбассе и которому срочно нужен был товар. Поэтому потенциальный покупатель просил быстро доставить дрон по адресу. По словам Кенигштейна, за все время разговора голос собеседника не вызвал недоверия. Так произошло и с оплатой. Ярослав оплатил покупку якобы через iBox, прислал чек, а доставлять товар поехал водитель Uklon.

Имея небольшие сомнения Илья решил проверить, пришли ли ему деньги, чтобы удостовериться, что это не развод. Поэтому он позвонил в iBox, но там информации о платеже дали немного, нужно было подождать определенное время, пока дойдут деньги.

Тем временем таксист уже приехал к месту назначения и позвонил Кенигштейну с рассказом о том, что ему начали звонить с разных номеров и назначать разные адреса для доставки. Это стало одним из сигналов того, что покупатель может быть не чист на руку. Когда Илья снова зашел на сайт iBox и проверил данные реквизитов и номеров телефонов он нашел явные не состыковки и убедился, что ему пришлось столкнуться с мошенником.

В это время ему позвонил покупатель с претензией "где его дрон". Илья похвалил его "мастерство развода", но подчеркнул, что у него и сообщников не получилось все провернуть до конца. 

Кенгиштейн также отметил, что скорее всего, плохая связь с Ярославом была не потому что тот звонил ему из зоны АТО, а из тюрьмы. 

Многих подписчиков Кенигштейна также заинтересовала судьба таксиста, который вовремя почуял неладное и помог разоблачить мошенников. Он заверил, что отблагодарил Александра и призвал руководство также премировать его.

Напомним, что ранее украинка заказала холодильник и морозильник в магазине Citrus.ua, но ей пришли два морозильника. С просьбой обмена она обратилась в магазин, но там ей отказали в обмене товара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

Мошенничество, Мошенники, OLX.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
03 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
04 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
05 В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь