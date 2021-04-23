Профессиональный развод: украинец открыл схему мошенничества через OLX "на благо АТО"

Украинец едва не стал жертвой мошенников, когда продавал свой дрон через платформу OLX, но вовремя разобрался что к чему.

Своим опытом невольного разоблачения мошеннической схемы Илья Кенигштейн поделился в Facebook.

Мужчина собирался продать свой дрон, выставив объявление на OLX и вскоре получил звонок от некого Ярослава, звонившего якобы из "зоны АТО" на Донбассе и которому срочно нужен был товар. Поэтому потенциальный покупатель просил быстро доставить дрон по адресу. По словам Кенигштейна, за все время разговора голос собеседника не вызвал недоверия. Так произошло и с оплатой. Ярослав оплатил покупку якобы через iBox, прислал чек, а доставлять товар поехал водитель Uklon.

Имея небольшие сомнения Илья решил проверить, пришли ли ему деньги, чтобы удостовериться, что это не развод. Поэтому он позвонил в iBox, но там информации о платеже дали немного, нужно было подождать определенное время, пока дойдут деньги.

Тем временем таксист уже приехал к месту назначения и позвонил Кенигштейну с рассказом о том, что ему начали звонить с разных номеров и назначать разные адреса для доставки. Это стало одним из сигналов того, что покупатель может быть не чист на руку. Когда Илья снова зашел на сайт iBox и проверил данные реквизитов и номеров телефонов он нашел явные не состыковки и убедился, что ему пришлось столкнуться с мошенником.

В это время ему позвонил покупатель с претензией "где его дрон". Илья похвалил его "мастерство развода", но подчеркнул, что у него и сообщников не получилось все провернуть до конца.

Кенгиштейн также отметил, что скорее всего, плохая связь с Ярославом была не потому что тот звонил ему из зоны АТО, а из тюрьмы.

Многих подписчиков Кенигштейна также заинтересовала судьба таксиста, который вовремя почуял неладное и помог разоблачить мошенников. Он заверил, что отблагодарил Александра и призвал руководство также премировать его.

Напомним, что ранее украинка заказала холодильник и морозильник в магазине Citrus.ua, но ей пришли два морозильника. С просьбой обмена она обратилась в магазин, но там ей отказали в обмене товара.