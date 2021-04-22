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"Мецената" Шлычкова, готовившего боевиков для войны на Донбассе, могут лишить украинского гражданства

"Мецената" Шлычкова, готовившего боевиков для войны на Донбассе, могут лишить украинского гражданства
18:13 Сегодня Телеграф

Известного в России "благодетеля" и "мецената" спорта Александра Шлычкова могут лишить украинского гражданства. Об этом, отвечая на запрос "Телеграфа", сообщили в Государственной миграционной службе.

В письме от ГМС, ведомство сообщает, что не владеет официальной информацией о том, что Шлычков является гражданином РФ, однако направит информацию о нем в СБУ для осуществление соответствующих проверок.

Данное письмо было получено в ответ на запрос "Телеграфа":

Гражданин России Александр Шлычков, у которого до сих пор на руках действующий украинский паспорт, по информации "Обозревателя", работает в тесном сотрудничестве с российскими спецслужбами. Более того, источники в разведке считают, что он готовит боевиков к разным "миссиям", в частности готовит кадры для участия в боевых действиях на стороне террористов "ДНР". При этом Шлычков для прикрытия возглавляет спортивные ассоциации и занимается благотворительностью, а его лицо частенько мелькает в интервью.

Базируясь в Воронеже, где он "развивал тхэвкондо", он также засветился и в Донецке, где получал зарплату на украинском предприятии. Именно там он получил украинский паспорт, который помогает ему в выполнении различных заданий ГРУ. Шлычков, которого связывают с боевиком Игорем Безлером, тщательно скрывает второе гражданство. Когда в Молдове поменялась власть, он по украинскому паспорту без проблем проник в страну, где ему почему-то захотелось "обучать боевым искусствам".

Украинский гражданин Шлычков официально готовит наемников для отправки в Сирию, работал с террористом Безлером, поставлял в Донецк обученных боевиков, а сейчас может без проблем пересекать границу Украины, пользуясь "секретным" паспортом. Сейчас Александр даже не в розыске и спокойно путешествует и раздает интервью, "неся спорт в массы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шлычкова внесли в базу "Миротворца".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Шлычков.
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