В базу "Миротворца" недавно внесли украинца Александра Шлычкова, готовившего российских наемников для участия в военных кампаниях по всему миру, в том числе и в Сирии, и на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте "чистилища", где опубликованы биографические данные о Шлычкове.

О Шлычкове, имеющем украинское и российское гражданство известно то, что он является сослуживцем боевика группировки ДНР Игоря Безлера по прозвищу "Бес".

Оказывается, что в России он фигура довольно известная. Помимо меценацтва и вложений в развитие российского спорта, Шлычкова уличили в связи с российскими спецслужбами. Как выяснилось, он, будучи военным, занимается подготовкой российских наемников для участия в международных военных операциях. Известно, что военная база, где "воспитываются" будущие убийцы находится в Воронеже.

В частности, Шлычков готовит "военную полицию МО РФ", которую после отправляют в Сирию и на Донбасс для участия в военном конфликте на Донбассе на стороне боевиков группировки "ДНР". Кроме того, после смены власти в Молдове он отправился в Кишинев для "обучения своим боевым искусствам". Также он придумал систему "Золотой треугольник", которую преподавал в Главном управлении военной полиции Минобороны РФ.

Как сообщал "Телеграф", ранее в базу проекта "Миротворец" внесены данные еще о звезде сериала о российских "ментах" Сергее Селине.