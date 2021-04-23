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"У нас на каждой пьянке так": участники АТО обмывали новое звание под песню Газманова про российских офицеров
11:18 Сегодня Телеграф

Политологу Виктору Бобыренко пришлось стать свидетелем того, как живущие в его микрорайоне силовики праздновали получение звание майора. Употребление алкоголя участниками боевых действий на Донбассе сопровождалось пением "хита" российского певца-крымнашиста Олега Газманова "Офицеры".

Приводим рассказ Бобыренко на языке оригинала.

"Ахвіцери

Я живу на новому мікрорайоні.
Більшість тут складають панаєхавшиє з приміських сіл.
Діти суржикомовні.
І тільки в школі чують російську. Ну бо де ж іще. Не вивчають, а саме приносять додому. Так що аж фігєєш.
І тут, ніщо не віщувало біди.
Іду пізно ввечері додому. І чую, як два піпла щиро так тягнуть:
- Ахвіцери, ахвіцери, ваше серце пад пріцелам.
От з п’яними ніколи не завожусь, але тут не витримав і попросив пояснити фразу з пісні. Як ви хлопці розумієте:
- Афіцери, расєянє, пусть свобода вассєяєт.
Як можна уявити рускіх мєнтов, які за свободу? Шоб вассєяла?
На вигляд хлопцям десь по тридцятнику. Виявилося, що п’янка зі змістом – обмивають зірочку. Одному дали майора.
У хлопців недогон і останню чарку допивають вже під домом.
Звідси і пісня.
Зачепилися в розмову. Виявилося, що хлопці обидва мають УБД. Плять, хлопці, ви ж з тими газмановськими ахвіцерами воювали. Занафуй ви співаєте ті ж пісні, що і вони?
Хлопці Путіна і узкіх братов ненавидять. Якщо завтра війна – готові стати до бою.
- А чого ж ви хлопці якусь фуйню співаєте? От по тексту – де, млять має свобода вассєять?
А хлопці такі:
- А шо ж співать? Співать то па україньки нєфуй.
Хлопці агресивно вимагали випить з ними бо майор це вже на якась уйня, а панімать нада.
Але ніфіга не розуміли, що у них якийсь пробой «по жизні».
В чьом?
Та сука в том, що газманова співаєте.
А вони: так у нас на каждой п’янкє ету пєсню співають. Фулі не так. І гєнєрал співає на дєнь міліції.
У нас, гадство, у Авакова 100 мільярдів бюджет.
Аваков і сам за рускійукраїнскій. Треба таких у відставку.
Але ж можливо – виділити грант з чіткими технічними умовами:
- Написати текст і заспівати щось типу: «наша служба і апасна і трудна». Плюс пісню «Офіцери, українці, підкоряюсь тільки жінці».
Десь так.
Щоб я на районі шокованим не був. А то ветеранам і заспівать нічого.
Навіть тупий газманов має бути переспіваний українською.
Чисто під чарку".

Напомним, что ранее во Львове врач напал на женщину с ребенком на руках, а позже и на ее родителей из-за парковки.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Офицеры, Блог, Олег Газманов, Виктор Бобыренко.
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