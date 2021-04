Умер бывший президент Киево-Могилянской академии: кем был Андрей Мелешевич

На 59-м году жизни умер украинский ученый, президент Киево-Могилянской академии (2014-2019), профессор кафедры общетеоретического правоведения и публичного права НаУКМА Андрей Мелешевич.

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщается на странице Ассоциации выпускников НаУКМА в соцсети Facebook.

"Ушел из жизни Андрей Мелешевич, президент Киево-Могилянской академии (2014-2019), декан факультета правовых наук НаУКМА (2005-2014), профессор кафедры общетеоретического правоведения и публичного права. Это невосполнимая потеря для всего могилянского сообщества", - говорится в сообщении.

О причинах смерти Мелешевича не сообщается.

Андрей Анатольевич Мелешевич родился в Киеве 24 октября 1962 года.

В 1984г получил диплом с отличием специалиста на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. С 1984 по 1989 годы работал в прокуратуре Киева.

С 2005 по 2014 годы - декан факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия". В эти же годы - профессор кафедры государственно-правовых наук факультета правовых наук НаУКМА.

С 2014 по 2019 годы – президент Национального университета "Киево-Могилянская академия".

С 2015 года – заслуженный юрист Украины.

Его научные интересы касались сравнительного конституционного права, конституционных судов и конституционного контроля в сравнительной перспективе, сравнительных политических институтов, международной защиты прав человека, политических последствий конституционного законодательства, избирательного права, политических партий и выборов, вопросов перехода к демократии и демократической консолидации, судов и правоохранительных органов в странах переходного периода.

Автор книги "Party systems in post-Soviet countries: a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine" и ряда исследований в украинских и зарубежных профессиональных научных журналах и сборниках.