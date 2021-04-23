Деньги на крови бойцов ВСУ: названы зарплаты террористов на Донбассе

Стало известно о том, сколько зарабатывают боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" за обстрелы украинских позиций. В статье российского издания "МК" говорится о том, что военные на стороне непризнанных республик получают маленькую зарплату и "боевые".

Так, командир саперов, работающий на сепаратистов с 7:00 до 17:00 в будни, получает 19,5 тысяч рублей в месяц (около 7200 грн), а во время боевых действий - плюс полторы тысячи рублей "боевых" за "опасную работу". Рядовой сапер получает меньше: уже с так называемыми "боевыми" - до 16,6 тысяч рублей (почти 6200 грн).

"В окопах можно провести от двух недель – тогда после могут дать неделю-полторы выходных, а если "горячо" – можно повоевать месяц и потом две недели отдыхать, – цитирует росСМИ рядового боевика по имени Андрей. - То, что в термосах подвозят, часто есть невозможно. С водой плохо, особенно зимой".

Этот же боевик рассказывает, что до 2015 года "у них было все хорошо": до 300 долларов (8400 грн) в месяц. А теперь дело пошло куда хуже: рядовые получают около 15 тысяч рублей (5600 грн), хотя шли на “ставку” от 20-ти.

"Если бы готовились к войне, денег бы подкинули", - жалуется сепаратист.

Напомним, российский "Первый канал" опубликовал видео того, как их военные завершили "учения" на границе с Украиной. В сюжете показаны кадры, как российские армейцы грузят вооружение и тяжелую технику, которая якобы отправится в разные уголки РФ.