Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский провалил домашнее задание: почему между Украиной и администрацией Байдена нет сближения
Зеленский провалил домашнее задание: почему между Украиной и администрацией Байдена нет сближения
Кремль предложил провести нормандскую встречу на Донбассе, но назвал свое условие
Кремль предложил провести нормандскую встречу на Донбассе, но назвал свое условие
Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Сотни вертолетов и бомбардировщиков: росСМИ показали видео, как войска РФ возвращаются с украинских границ
Сотни вертолетов и бомбардировщиков: росСМИ показали видео, как войска РФ возвращаются с украинских границ

Деньги на крови бойцов ВСУ: названы зарплаты террористов на Донбассе

Деньги на крови бойцов ВСУ: названы зарплаты террористов на Донбассе
17:00 Сегодня Телеграф

Стало известно о том, сколько зарабатывают боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" за обстрелы украинских позиций. В статье российского издания "МК" говорится о том, что военные на стороне непризнанных республик получают маленькую зарплату и "боевые".

Так, командир саперов, работающий на сепаратистов с 7:00 до 17:00 в будни, получает 19,5 тысяч рублей в месяц (около 7200 грн), а во время боевых действий - плюс полторы тысячи рублей "боевых" за "опасную работу". Рядовой сапер получает меньше: уже с так называемыми "боевыми" - до 16,6 тысяч рублей (почти 6200 грн). 

"В окопах можно провести от двух недель – тогда после могут дать неделю-полторы выходных, а если "горячо" – можно повоевать месяц и потом две недели отдыхать, – цитирует росСМИ рядового боевика по имени Андрей. - То, что в термосах подвозят, часто есть невозможно. С водой плохо, особенно зимой".

Этот же боевик рассказывает, что до 2015 года "у них было все хорошо": до 300 долларов (8400 грн) в месяц. А теперь дело пошло куда хуже: рядовые получают около 15 тысяч рублей (5600 грн), хотя шли на “ставку” от 20-ти. 

"Если бы готовились к войне, денег бы подкинули", - жалуется сепаратист. 

Напомним, российский "Первый канал" опубликовал видео того, как их военные завершили "учения" на границе с Украиной. В сюжете показаны кадры, как российские армейцы грузят вооружение и тяжелую технику, которая якобы отправится в разные уголки РФ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 325

Все по теме:

ДНР, ЛНР, Зарплаты боевиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому
03 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
04 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
05 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом похитили иностранцев с бриллиантом за $400 тысяч: полицию поставили на уши (фото, видео)
Под Киевом похитили иностранцев с бриллиантом за $400 тысяч: полицию поставили на уши (фото, видео)
Паранойя Кремля усиливается: популярное СМИ России признали иностранным агентом
Паранойя Кремля усиливается: популярное СМИ России признали иностранным агентом
&quot;Лечить будет некого&quot;: расплакавшийся Навальный принял важное решение
"Лечить будет некого": расплакавшийся Навальный принял важное решение
Деньги на крови бойцов ВСУ: названы зарплаты террористов на Донбассе
Деньги на крови бойцов ВСУ: названы зарплаты террористов на Донбассе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь