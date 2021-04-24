Лазарева суббота: как правильно провести этот день

В субботу, 24 апреля, весь православным мир празднует Лазареву субботу, которая традиционно предшествует Вербному воскресенью. Она припадает на шестой день шестой недели Великого поста, день ее празднования постоянно плавает. В 2021 году она выпадает именно на 24 апреля. Следующий день, 25 апреля - это Вербное воскресенье, а ровно через семь дней придет Пасха.

"Телеграф" собрал все, что известно про этот день.

Интересно, что Лазарева суббота получила свое название по случаю воскрешения из мертвых праведного Лазаря. При этом этот праздник отмечают не в тот день, когда это воскрешение произошло. Согласно древним текстам, воскрешение Лазаря случилось за два месяца до Входа Господня в Иерусалим, а не за день до этого события.

Что можно в этот день

Тем, кто постится в Лазареву субботу можно кушать икру, растительное масло и даже выпить немного красного вина.

Что нельзя в этот день

Веселиться и устраивать праздники – нельзя, поскольку Великий пост все еще длится. Священники в Лазареву субботу меняют свои одеяния с черных на праздничные белые.

Народные приметы

В этот день желательно было принести в дом вербу и ударить ее ветками своих близких – это прибавит им здоровья на целый год.

Также считали, сколько на вербе распустилось почек. Если много - год будет урожайным и счастливым.

Хозяйки начинали готовиться к воскресному празднику, выпекали гречневые блины и пироги с рыбой, варили кашу.

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