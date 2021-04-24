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Нардеп из партии Зеленского признался, как ему удается несколько лет подряд выигрывать в лотерею

Нардеп из партии Зеленского признался, как ему удается несколько лет подряд выигрывать в лотерею
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Народный депутат "Слуги народа" Максим Павлюк выиграл в лотерею почти 3,5 миллионов гривен и уже несколько лет их декларирует. 

Об этом пишет Радио.Свобода.

По его словам, согласно условиям лотереи, все выигрыши превышающие 3 миллиона выдаются победителю на протяжении 60 месяцев. 

Нардеп отмечает, что готов к проверкам, поскольку о его победе компания "М.С.Л." сама писала еще в 2016 году. Павлюк говорит, что каждый год перед подачей декларации обращался к компании, чтобы они указывали, кто ему выплачивает деньги и указывали сумму с учетом налогов. 

Всего нардеп в лотерее "Мегалот" выиграл 3 349 858 грн, из которых основным призом является 3 325 000 гривен, а еще 24 858 выигрыш по опции "системная ставка". 

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в "Украинской национальной лотерее" на общую сумму 571 045 грн. Однако в НАПК позже заявили, что Ляшко билет подделал

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Лотерея, Слуга народа, Максим Павлюк.
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