Нардеп из партии Зеленского признался, как ему удается несколько лет подряд выигрывать в лотерею

Народный депутат "Слуги народа" Максим Павлюк выиграл в лотерею почти 3,5 миллионов гривен и уже несколько лет их декларирует.

Об этом пишет Радио.Свобода.

По его словам, согласно условиям лотереи, все выигрыши превышающие 3 миллиона выдаются победителю на протяжении 60 месяцев.

Нардеп отмечает, что готов к проверкам, поскольку о его победе компания "М.С.Л." сама писала еще в 2016 году. Павлюк говорит, что каждый год перед подачей декларации обращался к компании, чтобы они указывали, кто ему выплачивает деньги и указывали сумму с учетом налогов.

Всего нардеп в лотерее "Мегалот" выиграл 3 349 858 грн, из которых основным призом является 3 325 000 гривен, а еще 24 858 выигрыш по опции "системная ставка".

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в "Украинской национальной лотерее" на общую сумму 571 045 грн. Однако в НАПК позже заявили, что Ляшко билет подделал.