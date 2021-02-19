"Счастливый" лотерейный билет Ляшко на 570 тыс. грн был фальшивым, - НАПК

Лидер "Радикальной партии", народный депутат VIII созыва Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому якобы выиграл более 570 тыс. грн.

Об этом "Радио НВ" рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"НАПК провело проверку и установило, что он подделал выигрышный билет, и нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, и он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный суд отменил ответственность", – отметил Новиков.

В октябре 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша в "Украинской национальной лотерее" на общую сумму 571 045 грн. Позже он рассказал, что выиграл благодаря ставкам на футбол.

Как сообщалось, Ляшко баллотировался в нардепы по 208 округу (Черниговская область) на выборах народного депутата в округе №208 (Черниговская обл.).



За три дня до выборов Ляшко неожиданно выпустил одиозный клип под названием "Не відступай". Однако это ему не помогло, и победу на выборах нардепа получил его основной конкурент - кандидат от партии "Слуга народа" Александр Гунько.