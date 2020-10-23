"Всіх скотиняк візьмем на вила": Ляшко внезапно выпустил клип в стиле Поплавского (видео)

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко за три дня до выборов неожиданно выпустил клип под названием "Не відступай". Ролик снят в сельском стиле с главным атрибутом политика - вилами.

В клипе Олег Ляшко в окружении женщин бальзаковского возраста обещает "взять всіх скотиняк на вила". В ролике экс-нардеп борется со злодеем, напавшим на Землю. Объяснить суть ролика словами очень сложно. Это надо видеть (или нет - решать вам).

Клип по-настоящему взбудоражил общественность. Некоторые считают это абсолютной бесвкусицей, а кто-то видит сходство с клипами Михаила Поплавского.

Как известно, Ляшко баллотируется в нардепы по 208 округу (Черниговская область). В четверг, 22 октября, по дороге в Киев напали на кандидата в нардепы по этому округу Алексея Оскера. В 2014 году он пытался попасть в парламент по спискам "Радикальной партии".