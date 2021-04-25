Перед годовщиной катастрофы Чернобыльскую АЭС показали с воздуха (фото и видео)

Накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС зону отчуждения решили показать на видео и фото.

Об этом сообщили 25 апреля в Телеграм-канале ДТП Киева.

Компания Международные авиалинии Украины организовала полет над зоной отчуждения, АЭС и Припятью, чтобы показать, как она выглядит сейчас.

Кадры снятые во время полета:

В Телеграм-группе также показали видео полета над Чернобылем:

Отметим, 26 апреля в понедельник отмечают Международный день памяти жертв аварий и катастроф связанных с радиацией.

В 1986 году, 35 лет тому назад, именно в этот день произошел пожар и взрыв на Чернобыльской АЭС, который стал самой крупной и масштабной по ущербу и последствиям техногенной катастрофой в ХХ веке. В результате этой трагедии радиоактивными элементами были загрязнены около 207,5 тыс. кв. км. почвы, загрязнение затронуло 17 стран Европы.

Напомним, ранее в сети показали фото животных, которые вновь начали обживать Чернобыльскую зону.