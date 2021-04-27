"Уже победил пандемию": Радуцкий появился на публике в обуви за несколько тысяч евро (фото)

Главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого заметили в обуви премиум-класса.

Как сообщает "Инсайдер", в туфлях из крокодильей кожи он появился в эфире программы Свобода Слова на ICTV.

Отмечается, что такие туфли можно купить за 4 тысячи евро (140 тысяч грн).

"Стоимость такой пары превышает 25 средних зарплат доктора в Украине", - сказано в сообщении.

"Кому пандемия, кому мать родная. Народный депутат Радуцкий, отвечающий за борьбу с короной, судя по туфлям за €4 тыс уже победил эпидемию", - отреагировали в телеграм-канале Perepichka News.

Впрочем, пользователи сети в комментариях напомнили, что Радуцкий является основателем и генеральным директором сети клиник "Борис", а потому может позволить себе подобную обувь.

Как сообщалось ранее, в СМИ в начале года сообщалось, что в Украину прибыл чартерный рейс, на борту которого находилась партия вакцины от коронавируса Pfizer для вакцинации некоторых топ-чиновников. Тогда сообщалось, что две дозы предназначались и для Радуцкого.