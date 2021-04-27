Не отходя от кассы: блогер нашел, как в сети хитро покупают разведданные об украинской армии

Телеграм-канал "НачШтабу" запустил конкурс, в котором предложил военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур опубликовать фото автомобиля, на котором ездит их командир. Однако один из украинских блогеров предупредил о подвохе.

"Мы надеемся на ваше участие, ведь именно вы знаете, кто приезжает на службу на Рено Логан, а по выходным пересаживается на Ламборгини Хуракан", - говорится в сообщении.

Примечательно, что за такую информацию канал предложил награду в 500 гривен, а также пообещал отметить другими призами авторов лучших фото.

Впрочем, блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn, указал на то, что у этого канала "российские корни".

"Стоит ли объяснять кому-то, что сбрасывать фото личного транспорта командного состава на канал, который делает взаимную рекламу с ГРУшными и ФСБшными помойками, это плохая идея? Думаю не стоит", - написал он.

Как сообщалось ранее, в феврале СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.