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Заморозки растворяются, как сахар в чае: синоптики дали прогноз погоды на 29 апреля

Заморозки растворяются, как сахар в чае: синоптики дали прогноз погоды на 29 апреля
00:31 Сегодня Телеграф

В Украине 29 апреля потеплеет, но небольшие заморозки останутся на почве и только на северо-востоке в воздухе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам заморозки "растворятся в теплом воздухе, как сахар в чае".

карта погоды

Согласно данным прогноза в большей части областей температура +13 +18 градусов будет в течение дня.

Воздух будет свежим в Карпатах, на побережьях и на Сумщине.

Четверг в большинстве областей будет солнечным и только на западе ожидаются дожди и местами гром.

погода прогнозВетер будет южным или юго-восточным, на западном и северном направлении он будет сильнее.

Киев Чистый четверг встретит солнышком и температурой до +14 градусов. Никаких осадков не ожидается, но возможны ночные заморозки грунта.

погода

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили два вероятных прогноза погоды на Пасху 2 мая.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды.
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