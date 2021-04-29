Заморозки растворяются, как сахар в чае: синоптики дали прогноз погоды на 29 апреля

В Украине 29 апреля потеплеет, но небольшие заморозки останутся на почве и только на северо-востоке в воздухе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам заморозки "растворятся в теплом воздухе, как сахар в чае".

Согласно данным прогноза в большей части областей температура +13 +18 градусов будет в течение дня.

Воздух будет свежим в Карпатах, на побережьях и на Сумщине.

Четверг в большинстве областей будет солнечным и только на западе ожидаются дожди и местами гром.

Ветер будет южным или юго-восточным, на западном и северном направлении он будет сильнее.

Киев Чистый четверг встретит солнышком и температурой до +14 градусов. Никаких осадков не ожидается, но возможны ночные заморозки грунта.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили два вероятных прогноза погоды на Пасху 2 мая.