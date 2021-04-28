Скандальный самолет-убийца возвращается в Украину: что о нем известно

В украинские города снова начнут совершать полеты самолеты Boeing 737 Max. Польский авиаперевозчик Lot Polish Airlines собирается использовать их для рейсов в Украину.

Самолеты будут совершать рейсы из Польши в Киев и Львов. Первый полет осуществится уже в четверг, 29 апреля, по маршруту "Варшава-Львов". В столицу Украины Boeing 737 Max прилетит на Пасху, 2 мая, совершая рейс по маршруту "Варшава-Киев-Борисполь", сообщает LIGA.net, ссылаясь на информацию от авиаперевозчика.

Примечательно, что первый полет над небом Украины самолет совершил еще в понедельник, 26 апреля, сообщает avianews.

По их словам, все воздушные судна авиаперевозчика прошли необходимые исследования. Особое внимание было уделено устранению новых дефектов, обнаруженных в 737 Max. Также в наличии имеются хорошо подготовленные экипажи. Всего у Lot Polish Airlines 12 таких самолетов.

"Все самолеты такого типа были проверены на правильное заземление электрики, их нет в списке тех, к которым Boeing имел замечания", – уточнили у авиаперевозчика.

Напомним, неисправность системы управления полетом на борту самолетов Boeing 737 MAX стали причиной двух крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Это привело к гибели 346 человек. После этого авиалайнеры были запрещены к использованию в пассажирских перевозках.