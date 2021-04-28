В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе

В интернете появились фотографии и описание техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которой войска РФ ведут войну с Украиной на Донбассе.

Об этом сообщают в Телеграмм волонтеры сообщества InformNapalm.

Общественники вспоминают, что российские СМИ в конце апреля 2021 начали активно продвигать манипуляции, якобы Украина уже разворачивает американские средства РЭБ на Донбассе.

"В качестве аргумента они приводят информацию, якобы БПЛА СММ ОБСЕ не могут подняться в воздух, потому что их блокирует РЭБ. Конечно, они при этом обходят тему, что именно со стороны РФ на Донбассе присутствует более 12 типов систем РЭБ", - сообщается в группе InformNapalm.

В качестве доказательства волонтеры показали фото техники РЭБ, которая задействована Россией на Донбассе сегодня.

Напомним, на стрельбы в Черное море экстренно отправился российский ракетный крейсер "Москва".