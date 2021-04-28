В "Кузню на Рыбальском" и "Богдан Моторс" пришли с обысками: первые подробности

Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и подразделениях ПАО "Богдан Моторс".

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в бюро.

По данным издания, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

Как отмечают в ГБР, закупки осуществлялись в 2015-19 годах. Речь идет о поставках более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 авто повышенной проходимости "Богдан 63172" (МАЗ), проведении ремонтных работ на фрегате "Гетьман Сагайдачний", закупке катеров "Гюрза-М", "Кентавр".

Следствие изучает обстоятельства злоупотребления властью должностными лицами Минобороны. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Как сообщал "Телеграф", в мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой".

25 июля Порошенко на допросе в ГБР уже давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).