В Украине резкий скачок новых случаев коронавируса: данные на 29 апреля

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 11 627 человек с коронавирусом.
Об этом 29 апреля сообщается в данных отчета СНБО.
По данным статистики за сутки:
С момента попадания вируса на территорию Украины его подхватили более 2,05 млн человек, скончались от него более 43,7 тысяч граждан, а побороли - 1,63 млн пациентов.
Больше всего переносчиков заболевания:
За день врачи смогли вакцинировать более 70 тысяч человек.
Напомним, врач высказал свое предположение о том, как долго будет продолжатся пандемия в Украине.