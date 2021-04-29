В Украине резкий скачок новых случаев коронавируса: данные на 29 апреля

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 11 627 человек с коронавирусом.

Об этом 29 апреля сообщается в данных отчета СНБО.

По данным статистики за сутки:

в больницы попали 3096 граждан,

387 пациентов выздоровели,

18 442 украинцев побороли болезнь,

93 463 сдали тест на "корону".

С момента попадания вируса на территорию Украины его подхватили более 2,05 млн человек, скончались от него более 43,7 тысяч граждан, а побороли - 1,63 млн пациентов.

Больше всего переносчиков заболевания:

на Харьковщине 1203,

1021 человек в Днепропетровской области,

в Киеве 940 граждан заболели,

"корону" подхватили 809 жителей Донецкой области,

на Львовщине 667 людей получили позитивный ковид-тест.

За день врачи смогли вакцинировать более 70 тысяч человек.

Напомним, врач высказал свое предположение о том, как долго будет продолжатся пандемия в Украине.