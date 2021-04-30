Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры

В Индии число смертей и заражений побило рекорды. В свою очередь Украина закроет въезд из Индии с 2 мая.

Об этом 30 апреля сообщили BBC News.

Вторая волна "короны" опустошает некоторые районы Индии, больницы, морги и крематории.

Общее число заболевших в стране превысило отметку 18 млн еще 29 апреля. При этом за сутки зарегистрировали 368 452 человека с коронавирусом, что является рекордным суточным показателем для любой страны.

Количество умерших также рекордное и составило 3,5 тысячи за 24 часа. В то же время 400 из них зафиксированы в Дели.

В результате власти Украины с 2 мая вводят запрет на въезд из Индии из-за высоких COVID-показателей.

Гражданам, которые живут в Украине нужно будет пройти самоизоляцию по приезду из Индии.

Об этом во время брифинга 30 апреля сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

По его словам, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, либо являющиеся супругами или детьми украинцев, которые прибыли из Индии, подлежат обязательной самоизоляции.

Напомним, что ранее доктор медицинских наук рассказал, как на самом деле Индия переживает пандемию.