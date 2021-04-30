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Пятница, 30.04.2021
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Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры

Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Индии число смертей и заражений побило рекорды. В свою очередь Украина закроет въезд из Индии с 2 мая.

Об этом 30 апреля сообщили BBC News.

Вторая волна "короны" опустошает некоторые районы Индии, больницы, морги и крематории.

Общее число заболевших в стране превысило отметку 18 млн еще 29 апреля. При этом за сутки зарегистрировали 368 452 человека с коронавирусом, что является рекордным суточным показателем для любой страны. 

Количество умерших также рекордное и составило 3,5 тысячи за 24 часа. В то же время 400 из них зафиксированы в Дели.

В результате власти Украины с 2 мая вводят запрет на въезд из Индии из-за высоких COVID-показателей.

Гражданам, которые живут в Украине нужно будет пройти самоизоляцию по приезду из Индии.

Об этом во время брифинга 30 апреля сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

По его словам, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, либо являющиеся супругами или детьми украинцев, которые прибыли из Индии, подлежат обязательной самоизоляции.

Напомним, что ранее доктор медицинских наук рассказал, как на самом деле Индия переживает пандемию.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Индия, Коронавирус, Covid-19.
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