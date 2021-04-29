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Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19

"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
11:28 Сегодня Телеграф

Последние дни весь мир с ужасом читает сводки из охваченной коронавирусом Индией: огромная скученность людей, умирающие на улицах индусы, и, конечно же, погребальные костры, потому что морги не справляются с наплывом трупов. На этом фоне в родной Украине – тишь да благодать, даже несущиеся "скорые" нечасто увидишь. "Потому надо встречаться с друзьями, затариваться в магазинах, выезжать на "маёвки" и раз в году непременно посетить с пасочками и яйцами церковь" – уверена часть местного населения. Так это или не так – объясняет на своей странице в Facebook доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук – директор "ReeLabs" (г. Мумбаи, Индия).

Практикующий в Индии врач первым делом объясняет подписчикам, что времени на личное общение у него в данный момент нет, ведь обстановка на самом деле критическая – "слишком большая нагрузка по работе с пациентами". Потому и решил дать пояснения для всех сразу.

Первое объяснение для тех, кого интересует, какой же в штамм свирепствует в "стране контрастов" и потому более специфическое.

"Секвенирование вирусных геномов, проводимое в 10 индийских лабораториях, расположенных в разных штатах, показало структуру коронавирусных штаммов: В.1.617 (двойной индийский мутант) – был выявлен в 28% случаев, за ним следует В.1.1.7 (британский вариант) – около 20%, затем – В.1.618 (бенгальский вариант или тройной мутант) – 12%, а оставшиеся 40% распределяются между обычной "короной" (35%), бразильским и южно-африканским мутантами (около 5%). Как видите, превалирования какого-либо одного штамма, что могло бы вызвать столь мощную вспышку, просто нет", – пишет Кухарчук.

Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях

Затем медик высказывает предположения, совокупностью каких факторов была обусловлена мощная и быстрая коронавирусная вспышка. Украинец приводит три основных пункта:

1) Недостаточная информированность населения о том, что вакцинация не защищает от "короны" сразу и не может предотвратить заражение в течение, по крайней мере, 2-3 месяцев до получения второй прививки и еще дней десять после полной вакцинации.

"За 99 дней Индия вакцинировала более 140 миллионов человек. Если половина из них сочла себя защищенной и перестала носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки и использовать санитайзеры, то с учетом даже усредненного индекса контагиозности в 3.0, эти люди могли заразить 210 миллионов человек", – поясняет медик.

2) Фоном для такого "поствакцинального" пути распространения инфекции послужило снятие или ослабление локдаунов, период свадеб – ранее не разрешенных и отложенных (индийская свадьба в 2000-3000 человек – это небольшая свадьба), открытие кафе, баров, пабов, ресторанов, магазинов и супермаркетов, открытие движения пригородных поездов, наплыв в крупные города рабочих-мигрантов, а также больниц, которые перестали требовать отрицательный ПЦР-тест перед плановой госпитализацией.

3) Завоз в Индию более контагиозного "британца" тоже послужил причиной быстрого распространения инфекции, но не во всех штатах.

"В результате накопления всех этих факторов плотину защиты медленно подточило, а потом прорвало. И буквально за 3 недели количество инфицированных возросло в сотни и тысячи раз. Соответственно резко возросло и количество госпитализаций, что обрушило систему здравоохранения и привело к значительному росту показателя суточной смертности", – резюмировал Александр Кухарчук.

Это то, что касается родины слонов и индийского чая. В то же время профессор делает сравнительный анализ ситуации в Индии и Украине на основании данных по распространению коронавируса в мире на портале (в обиходе - вордометр).

"Вчера в Индии был зафиксирован максимальный показатель суточного выявления инфицированных за все время пандемии – 362 902 человек, что от всего населения страны составляет 0.028%. Вчера же в Украине аналогичные показатели составили 7915 человек или 0.018% от всего населения (количество населения Украины я взял максимальное – из вордометра). Вместе с тем 3 апреля 2021 года в Украине за сутки было выявлено 20 341 инфицированных, или 0.047% от всего населения страны. Чтобы достичь украинского "рекорда", Индии нужно в день выявлять 653 828 случаев инфицирования, что соответствует 0.047% и в 1.8 раза (почти вдвое) ниже максимального уровня, который был выявлен вчера", – пишет медик.

Александр Кухарчук советует не драматизировать чужую ситуацию: "Текущие сутки еще не завершены, но эта цифра уже составляет 0.022% от всего населения Украины и отличается от индийской всего на 0.006%! А если все это пересчитать на реальные цифры украинского населения, а не на 43.517.337, как считал я?".

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А напоследок поясняет, что "погребальные костры горели ежедневно тысячи лет и еще тысячи лет гореть будут – таков обычай Хинду. Просто вам раньше их не показывали, потому что делать фото или видео таких костров по индийским же обычаям запрещено!".

Чтобы убедиться в правоте профессорских слов, каждый может заглянуть в тот самый вордометр и сравнить показатели двух стран. Например, текущая статистика по коронавирусу на 29.04.2021 (Индия) показывает: всего заражений – 18 368 096, смертельных случаев – 204 812 (1,1%).

Текущая статистика по коронавирусу на 29.04.2021 (Украина): всего заражений – 2 059 465, смертельных случаев –43 778 (2,1%).

Александр Леонидович приводит примеры недавнего ужесточения требований локдауна – пока что до 1 мая. Например, автомобили медиков спереди и сзади помечены 15-сантиметровыми красными бумажными стикерами.

"Есть еще стикеры желтого и зеленого цветов для служб, которым также разрешено передвижение в период локдауна. Все машины без стикеров тормозят сразу и водителей штрафуют немедленно. Дороги тут же опустели..., – рассказывает украинец. – Закрыты все непродовольственные магазины, и, кстати, в отличие от Украины, закрыты винные магазины и винные отделы супермаркетов. Продукты можно будет купить только с 7 до 11 часов утра. Потом, до 20:00, продукты можно будет получить только через доставку на дом".

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Индия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Индии.
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