Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях

С недавних пор все мы – не только "президенты", но еще и "министры здравоохранения", ведь за время борьбы Украины с коронавирусом масса граждан, дотоле не жаловавшихся на здоровье, переболели им дома или на больничной койке, а также боролись за спасение родных и друзей. Потому знакомы с разнообразными диагнозами, осложнениями, названиями процедур, лекарств и их стоимостью. Знает основная часть населения и то, что медицинский кислород – одна из важных составляющих спасения тяжелых больных, у которых вирус вызывает пневмонию. Ну и про серьезные проблемы с наличием кислорода у больниц, тоже, очевидно, в курсе.

Так, недавно в критической ситуации оказалась городская инфекционная больница в Хмельницком – в медучреждении грозило образоваться "окно" между заканчивающимся жидким кислородом и очередным его завозом. Администрация больницы кинула клич о помощи. Фейсбук-сообщество в проблему посвятил местный активист Андрей Попик, столкнув в своем посте лбами два "денежных" факта:

"...1) Год с начала пандемии, а ни государство, ни город не может обеспечить бесперебойную подачу кислорода. Если кислород везут сегодня-на-сегодня, то что может случиться, если львовское авто с кислородом застрянет в пробке, попадет в аварию?

2) Председатель ОГА Сергей Гамалий с хмельницким городским головой Александром Симчишиным "убедили" областных депутатов выделить 5 млн на установку "большого флага", рассказывают нам ежедневно какие-то отчеты, выкладывают какие-то фоточки со своей тяжелой работы, но все эти люди не способны обеспечить ЗАПАСЫ КИСЛОРОДА ХОТЯ БЫ НА 2-3 ДНЯ в главную ковидную больницу области!!!".

Здесь следует уточнить, что установка в Хмельницком самого высокого в области флагштока к 30-й годовщине Независимости Украины – не местная "забаганка", а еще январская рекомендация Офиса президента Украины всем областным центрам. Под постом разгорелась полемика, при этом большинство комментаторов считали, что еще не время областям Украины соревноваться, у кого желто-голубой прапор выше и круче размером.

Проблему снабжения кислородом и другие важные вопросы "Телеграф" обсудил с руководителем "горячей точки" Хмельниччины.

"Такая напряженная ситуация продолжается уже два месяца не только в нашем городе и области, а почти по всей Украине, – объясняет директор Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная. – У нас, к сожалению, было закрыто много заводов, которые вырабатывали медицинский кислород. Всю Западную Украину обеспечивает одно предприятие – Львовский химзавод. Мы с ними заключили договор, и они нам все время возили жидкий кислород. Для этого власть нам выделила средства, мы купили криоцилиндр на 3 тонны. И когда мы его заполняли этим жидким кислородом, 3-х тонн хватало нашим пациентам на двое суток".

У больницы также есть альтернативный газообразный кислород в баллонах и кислородные концентраторы, один из которых вырабатывает кислород на 18 точек, другой – на 43 точки. Есть и маленькие концентраторы – на 10 литров, для не очень тяжелых больных. То есть, подготовка проведена немалая.

"Но основа основ, все-таки, – жидкий кислород, потому что именно он поступает в реанимацию и в отделение, где лежат очень тяжелые больные, – поясняет Оксана Викторовна. – Это невозможно компенсировать баллонами, потому что их надо все время переставлять, к тому же, больше 100 баллонов за ночь – это очень тяжело. А из цистерны кислород идет и пациентов обеспечивает".

При необходимости кислородом помогают коллеги

Но и в налаженной, казалось бы, схеме, порой случаются сбои.

"Что тогда произошло на львовском заводе – не знаю, может, какая-то авария, и завод, который обеспечивает всю Западную Украину, и плюс всю нашу область, перестал нам поставлять кислород, – вспоминает ситуацию медик. – Мы сразу перешли на кислород в баллонах, который получаем с нашего предприятия "Хмельницктехгаз", но это предприятие тоже "заправляется" во Львове, потому у них он тоже был в дефиците".

Поддубная рассказывает, что сразу же обратились за помощью к городской и областной власти, и чиновники начали звонить по всей Украине, по всем заводам: "Нам везли кислород даже из Запорожья, и из Закарпатья, из Киева. Подключился наш земляк бизнесмен Александр Герега – несколько раз он нас просто спасал, бесплатно привозил кислород, везли аж с другого конца Украины! То есть, действительно, мы тогда находились в напряжении все время, потому что не знали, в какой день откуда нам привезут кислород. Но, все-таки, не было такого, чтобы его не привезли. И нельзя сказать, что ситуация была вне контроля".

Самый сложный, пожалуй, день, пришелся на 13-е апреля: "В тот день мы рассчитывали, что нам хватит жидкого кислорода на 5 часов и мы запаслись баллонами. Позвонил Львов, сказали, что они уже выехали и через 3 часа будут у нас. А через 3 часа оказалось, что до сих пор не выехали, потому что у них что-то там произошло. То есть, они нас подвели, и баллоны у нас были, но кислорода в них не было. Начали срочно искать этот кислород. Нам помогали все – мы с коллегами обмениваемся баллонами. Мы выручали районную больницу, нам давали городская больница и госпиталь, потом мы им одалживаем".

Директор инфекционки говорит, что ситуация не была бесконтрольной, но все были в легкой панике, зная, что львовский кислород задерживается. Часть баллонов нашла местная власть, также выделили баллоны несколько предприятий, что дало возможность продержаться, пока приехал спасительный груз из Львова.

"Стресс жуткий в тот момент был, это же огромная ответственность, когда у тебя в палатах такое количество людей! И ситуация была как в "русской рулетке" – будет или не будет кислород. Ведь может что угодно произойти в дороге, например, машина сломается. Сейчас стало легче, так как еще заключили договор по кислороду с Черновцами. Вот сегодня нам привез его Львов, завтра рассчитываем на Черновцы – баллоны заправлены. Но я хочу сказать, что нам помогают абсолютно все, просто ситуация у нас сейчас такая в Украине", – успокаивает директор больницы.

Пациентов становится меньше, но болеют они дольше

По словам Оксаны Поддубной, все больные, которые лежат в инфекционной больнице – тяжелые.

"В реанимации 14 человек – очень тяжелые, – уверяет наша собеседница. – А вообще у нас легких не бывает. Даже средних не бывает, потому что все больные, которые госпитализируются к нам – кислородозависимые. Мы не госпитализируем больных, если они могут дышать без кислорода, независимо от температуры и прочих показателей. Больница была рассчитана на 180 человек, но мы начали принимать 200 и больше больных, искали места, даже в коридоре ставили кровати. В дни приема, а мы принимаем пациентов дважды в неделю, поступает 200-216 человек. Мы этих принимаем и потом на следующий день кого-то уже выписываем, освобождаем места".

И хотя сейчас уже чувствуется тенденция к снижению заболеваемости, но только не к снижению количества больных. Из-за тяжести болезни сроки выздоровления пациентов увеличились: "Не можем выписывать так, как раньше, через 2 недели, у нас больные задерживаются на 3 недели и больше, потому что не могут дышать без кислорода, и мы их не можем выписывать. Потому больница все равно переполнена, несмотря на меньшую госпитализацию".

Что на это влияет – неизвестно, скорее всего, на Хмельниччине распространяется британский или африканский штамм COVID-19.

"Мы этого не определяем, но то, что это иной штамм – ощущаем, потому что больные совсем иначе переносят заболевание, они более тяжелые. И больше стало поступать людей среднего возраста. Не так, как раньше, когда в основном были люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Сейчас поступают люди среднего возраста, без сопутствующих заболеваний, и молодые люди, и семеро детей у нас лежит. Смертность стала больше: была 6-7% в прошлом году, а сейчас примерно 9-10%", – приводит статистику медик.

"Готовилась выходить на работу, но начала задыхаться"

Несмотря на все трудности, которые приходится испытывать бойцам невидимого ковидного фронта, медики с "передовой" не бегут. Оксана Викторовна заверяет, что штат заполненный, более-менее стабильный – как врачебный, так и средний состав. Конечно же, как и другие горожане, многие сотрудники больницы переболели коронавирусом.

"При этом – ни одного летального случая. А теперь почти 70% коллектива вакцинировались, не привились только те, у кого есть противопоказания и те, кто только что переболел. Напомню, что вакцинироваться стоит спустя 3 месяца после болезни", – говорит руководитель медучреждения.

В числе тех, кто подхватил вирус, и сама Оксана Поддубная: "Я переболела очень тяжело, была на кислороде. И на себе прочувствовала, как страшна эта болезнь. Причем сначала я переносила коронавирус легко, была дома и уже готовилась выходить на работу, а на 11-й день болезни мне стало резко хуже, я начала задыхаться, упала сатурация. Я поняла, что началась пневмония. Прибежала, госпитализировалась, дышала кислородом... Болела в ноябре – и уже вакцинировалась".

Медик соглашается, что в таком случае лучше понимаешь своих пациентов – не с каждой болезнью такое происходит.

"Болезнь очень страшная, не похожая ни на одну инфекционную из тех, что мы знали. Это вообще не грипп, это болезнь, которая очень непредсказуема. То есть, ты не знаешь, что будет завтра несмотря на то, что человек получает лечение, – рассказывает Оксана Поддубная. – К сожалению, нет специфического лечения, единого лекарства от этого вируса, но есть тенденции, принципы лечения. И все же, состояние человека может измениться в любой день, потому что эта болезнь проходит на иммунном уровне. И у каждого человека иммунитет по-разному реагирует и на болезнь, и на лечение".

Ковид становится дебютом сахарного диабета

Перечисляя последствия заболевания, Оксана Викторовна отмечает, что у многих больных страдает дыхательная система, идет поражение сердца, миокардит, что лечат уже вдогонку.

"Стоит сказать, что еще одним серьезным осложнением коронавируса стал сахарный диабет. Практически у 50% больных, которые поступают, на фоне этой болезни впервые появляются повышенные сахара. У большинства людей они потом нормализуются, а для кого-то эта болезнь становится дебютом сахарного диабета. Так что нужно после заболевания измерять уровень сахара обязательно", – рекомендует медик.

Впереди – череда праздничных выходных. Чего ожидает от них и после них "человек в белом халате"?

"Скажем так: на праздники я жду хорошего настроения и хочу, чтобы такое настроение было у всех, потому что, хоть и выпала на нашу долю такая беда, но ведь жизнь продолжается. А что касается постпасхальных дней, то это зависит, все-таки, от сознательности людей, потому что все мы понимаем, что хочется пойти и в церковь, и посвятить паски. Но если не будем придерживаться санэпидправил, то ничего хорошего нас не ждет после праздников. Самое страшное – это большое скопление людей – это обязательно причина всплеска очередной волны заболеваемости. Люди должны про это думать, беречься. Господь должен быть в душе – надо понять ситуацию и сделать все для того, чтобы потом не было беды", – уверяет Оксана.

Рассчитывать на всеобщую сознательность, увы, не приходится. Далеко не все хмельничане и жители области придерживаются карантинных мер. К концу апреля по статистике в области официально зарегистрировано около 83 тысяч случаев заражения COVID-19, более полутора тысяч заболевших не выжили.

Что же касается интернет-обсуждения, в котором пытаются определить – что важнее для хмельничан: кислород для больных или огромный флаг, Оксана Поддубная ответила так:

"Я считаю большой бедой, когда политика вмешивается в медицину и когда проводят подобные сравнения. Есть определенная объективная ситуация, есть какие-то трудности – и надо про них правдиво говорить. Мы достойно вышли из ситуации. Но я категорически против манипуляций на проблеме и не воспринимаю такого абсолютно!"

Кстати, 28 апреля в КП "Хмельницкая инфекционная больница" был введен в эксплуатацию второй кислородный концентратор с компрессором мощностью 10 кубов в час, который дает возможность обеспечивать больных кислородом в одном из трех корпусов больницы.