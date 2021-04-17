Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля
Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля

Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород

Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
09:11 Сегодня Телеграф

На ее страничке в Facebook – выдержки из чужих житейско-больничных драм перемежаются с ее лично-общественными мольбами о помощи и счастливыми постами о том, что удалось снабдить очередного задыхающегося пациента кислородным концентратором или закрыть накопившийся долг за эти ценные аппараты. А между ними встречаются радостные снимки встреч с друзьями-единомышленниками со времен Майдана, поездок с подарками в больницы или прифронтовую зону, праздничные кадры в вышиванках под желто-голубыми полотнищами и "обнимашки" с огромным питомцем по кличке Шах.

И, примечательно, что даже если нет сил от усталости и вот-вот наступит отчаяние, Валентина Варава – председатель правления ОО "Инициатива Е +", не теряет присутствия духа, а главное – чувства юмора.

Слезы от безысходности и слезы счастья

Например, месяц назад на странице была описана такая ситуация:

"Расходятся аппараты, разъезжаются – разлетаются... Долг более 100 тысяч грн. Разговор с поставщиком. Он: – Слушай, машин (*концентраторов) уже почти не осталось, следующая партия – через месяц. Вижу, что происходит. Давай, бери в долг 5 штук. Отдашь?" Я: – А если не соберем? Он: – Нууууу, еще почку имеешь...".

Зато уже на следующий день, казалось, сами строчки поста пустились от радости в пляс.

"Вот есть 4 тыщи долларов. ДОЛГА за концентраторы НЕТ! Фантастический Maxim Gulya молча передал деньги: дышите свободно, люди! Реву. Помню, что уже оплатил 5 аппаратов и помог найти средства для 20 кислородных концентраторов сортировочных отделений Киевской городской клинической больницы №9. Заказала еще аппараты. UPD. И почка пока при мне осталась".

Ничего не закончилось! Волонтеры бьют тревогу из-за смертей украинцев без кислорода

Или вот уже апрельская история.

"Передала очередной концентратор, сижу и реву от умиления. Сегодня утром Друг Alexandr Lyapun и его предприятие перечислили 100 тыс. грн на кислородные концентраторы. Это – 4 аппарата! Уже оплачено – ждем получения. Подключился Alexandr Shamovich, коллеги, выпускники, родители Русановского лицея Киева – и уже собрали на 1 аппарат. Подключаются друзья из разных стран – с комом в горле заказываю и оплачиваю аппараты, заказываю наклейки. Психанула и заказала еще 10 штук – и надеюсь, что не придется инвентаризировать двойные органы".

У каждого такого концентратора свой "послужной список" – чьи-то спасенные жизни. Об этом свидетельствуют слова благодарности на той же страничке Валентины Варавы.

"От всего сердца благодарю Valentyna Varava и ее фонда "Инициатива Е +" за помощь нашей семье! Вовремя предоставленный кислородный концентратор помог продержаться, пока маму моего мужа госпитализировали на "кислород" в больнице. Если вы хотите помочь людям, которые самоотверженно помогают выжить в борьбе с Covid – помогите Валюше финансово в закупке концентраторов и тому подобного".

И вот такое: "Спасибо дорогие! Валюша, моя родная сестра сейчас находится в стационаре 4 больницы. Отделение заполнено полностью больными, сестра лежит в коридоре с ковидом, но не жалуется, потому что наглядно видит, что персонал делает все возможное для больных и людей вытягивают даже очень тяжелых. Но все, кто нуждается, подключены к кислороду. Знаю, что это и ваша заслуга! Низкий вам поклон! Вы – невероятные! Храни вас, Господь".

А в качестве отдыха – прогулки с "собакеном"

 "Телеграф" пообщался с руководителем общественной организации. Со слов Валентины Варавы, выдачу кислородных концентраторов волонтеры начали еще год назад, вместе со стартом коронавирусной пандемии в Украине.

"Но весной, летом и осенью 2020-го мы их передавали в больницы, где их тогда не хватало. А людям в семьи стали передавать примерно с конца ноября-начала декабря. Мы создали свой собственный парк кислородных концентраторов – их сейчас 40 или 41. Поддерживаем связь с теми людьми, кто взял аппараты, а они нам отправляют информацию о том, как себя чувствуют их больные пациенты", – рассказывает Варава.

Необходимое оборудование, по словам волонтера, разъезжается по разным регионам Украины – куда на неделю, а куда и на гораздо больший срок. Оказавшись в безысходном положении, родственники людей с падающей сатурацией ищут поддержки не столько в официальной структуре медпомощи, сколько в таких вот общественных организациях.

"Невозможно сказать, сколько ежедневно поступает звонков с просьбами, когда пять, а когда и 20", – говорит Валентина.

На просьбу журналиста вспомнить запавший в душу эпизод, отвечает:"Много случаев, на самом деле, страшных. Пожалуй, самый страшный из последних, когда дочка – женщина, которой за 60, умирала на глазах своей мамы, которой за 80 лет. Это происходило в больнице, их положили вместе. Надо понимать, что это нарушение всех возможных протоколов – больные родственники не должны лежать в одной палате! Особенно, если это реанимация и может случиться все что угодно. И если дочь умирает на глазах матери, это недопустимо! Для Европы это был бы просто огромный скандал. А у нас такое считается в порядке вещей, чтобы дочка помогала маме или мама дочке, потому что людей не хватает".

Про свою и единомышленников деятельность в общественной организации Валентина уточняет с усмешкой: "Работа – это когда люди получают за это зарплату. Все иное – это хобби". Получается, что кроме нее, таким же "хобби" постоянно "увлечены" еще 4-5 неравнодушных женщин и мужчин".

За кадром же, по ее словам, остается все: поиск денег на аппараты, поиск их по минимальным ценам, оплата пересылок "Новой почтой", поездки на почту (время и горючее), ведение документации, переговоры с пациентами и их родственниками (а бывают ой какие сложные люди!), оплата картриджей, горючего, мобильной связи, постоянные разъезды, передачи концентраторов с 8 утра и до 23 вечера, и все это без выходных, но с нервотрепкой.

На вопрос, что же тогда подпитывает ее силы, следует лаконичный ответ: "На самом деле, ресурс – это прогулки с собакеном, встречи с родными, друзьями и поездки". Хотя и после поздних возвращений домой, еще долго не дает расслабиться мессенджер: "концентратор, онко, сатурация, больницы не берут, срочно...".

Люди, которые обращаются в ОО "Ініціатива Е+" с надеждой на помощь едва ли не как к последней инстанции, в большинстве своем не представляют, да и не успевают задуматься, откуда берутся эти самые кислородные концентраторы – из магазинов, из-за границы или просто... из воздуха.

"Из воздуха" – такая идея мне нравится, – отзывается на шутку Варава. – Я была бы рада, если бы они появлялись из воздуха. Но, к сожалению, такой магии мы еще не научились. На самом деле, я ищу деньги – по друзьям, знакомым и незнакомым. Люди перечисляют средства на счет организации или на мою банковскую карту, которая открыта исключительно под волонтерские цели и уже с этих счетов перечисляем деньги поставщику аппаратов. Вся финансовая отчетность проходит под контролем бухгалтера".

В ковид не верят, пока не заболеют

 Замечательно, что есть люди, которые могут поделиться своими деньгами, и таким образом помочь спасению совершенно неизвестных им больных. Однако при всех усилиях отечественного здравоохранения, доброте душевной щедрых людей и самоотверженности волонтеров таких общественных организаций как "Ініціатива Е+", кислородных концентраторов хватит далеко не всем. Лучший вариант, все же, постараться избежать заражения коронавирусом.

"Каждый человек отвечает сам за себя и своих близких, – напоминает собеседница. – И потому нужно избегать контактов, пребывания в людных местах, нужно носить маски,  пользоваться антисептиком – это всем известно. И каждая семья должна иметь пульсоксиметр, чтобы вовремя понять, что случилась беда".

Когда в день по стране от осложнений, вызванных COVID-19, умирало человек пять, то у части населения были популярны такие высказывания: "5 смертей на огромную страну – и вы это называете пандемией? Никто из моих знакомых не заболел и не умер, значит, это просто СМИ раздувают панику. Ковид – ерунда, не страшнее гриппа. Смерть в 87 от коронавируса противоестественна – вы смеетесь?". Ныне, когда "корона" ежедневно уносит в могилу едва ли не полтысячи человек, таких оптимистов поубавилось.

Стало известно, когда можно будет вакцинироваться Pfizer в регионах

"Знаете, я таких людей встречаю, когда им уже нужен концентратор и случайно натыкаюсь на подобные высказывания у них в профилях в Фейсбуке. Честно говоря, иногда проскальзывает злобная мысль спросить их: "А вы масками пользовались?" и "Ковид – существует или нет?", но понимаю, что это сочтут психологической пыткой и потому такие вопросы не задаю", – признается Валентина.

А еще она не прекращает убеждать соотечественников бороться за своих близких в стенах медучреждений, не допуская их преждевременной выписки.

"Люди, распространите, будьте добры! Мы задыхаемся от обращений родственников больных, которых выписывают из больниц с сатурацией ниже 80. Поймите: выписка с такой сатурацией домой – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Запомните: показания к госпитализации - сатурация 92. Как можно выписывать с сатурацией 75-80?! Очень мало шансов, что вы вытащите дома без медицинской помощи своего родного человека – даже с помощью нашего концентратора. Особенно – если выписывают сегодня и НЕ предупреждают родных, чтобы искали кислород! Не соглашайтесь на выписку, хотя бы до получения кислородного концентратора!", – призывает Валентина Варава. 

Если вам когда-то уже помогли волонтеры или если ваших близких, к счастью, такая беда не коснулась, вы можете сделать доброе дело, перечислив энную сумму на счета организации Ініціатива Е+ (ЕГРПОУ 39248876, адрес регистрации Киив, ул. Красноткацкая, д.20, кв.3) в Райффайзен Банк Аваль / Raiffeisen Bank Aval - для CSO INITIATIVE E +

грн IBAN UA33 3808 0500 0000 0026 00845202 3

дол. США IBAN UA56 3808 0500 0000 0026 00745202 4

евро IBAN UA79 3808 0500 0000 0026 00645202 5

или карта ПриватБанк 4731 2191 1457 8382

Кому вы врете? Степанов возмутил победным заявлением о коронавирусе в Украине

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 233

Все по теме:

Волонтеры, Коронавирус, Валентина Варава, Covid-19, кислородные концентраторы, Инициатива Е+.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Эффектные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Париже
05 Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Рауль Кастро уходит с поста лидера Компартии Кубы: что будет дальше
Рауль Кастро уходит с поста лидера Компартии Кубы: что будет дальше
В России задержали украинского консула: в чем его обвиняют
В России задержали украинского консула: в чем его обвиняют
Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь