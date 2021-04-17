Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород

На ее страничке в Facebook – выдержки из чужих житейско-больничных драм перемежаются с ее лично-общественными мольбами о помощи и счастливыми постами о том, что удалось снабдить очередного задыхающегося пациента кислородным концентратором или закрыть накопившийся долг за эти ценные аппараты. А между ними встречаются радостные снимки встреч с друзьями-единомышленниками со времен Майдана, поездок с подарками в больницы или прифронтовую зону, праздничные кадры в вышиванках под желто-голубыми полотнищами и "обнимашки" с огромным питомцем по кличке Шах.

И, примечательно, что даже если нет сил от усталости и вот-вот наступит отчаяние, Валентина Варава – председатель правления ОО "Инициатива Е +", не теряет присутствия духа, а главное – чувства юмора.

Слезы от безысходности и слезы счастья

Например, месяц назад на странице была описана такая ситуация:

"Расходятся аппараты, разъезжаются – разлетаются... Долг более 100 тысяч грн. Разговор с поставщиком. Он: – Слушай, машин (*концентраторов) уже почти не осталось, следующая партия – через месяц. Вижу, что происходит. Давай, бери в долг 5 штук. Отдашь?" Я: – А если не соберем? Он: – Нууууу, еще почку имеешь...".

Зато уже на следующий день, казалось, сами строчки поста пустились от радости в пляс.

"Вот есть 4 тыщи долларов. ДОЛГА за концентраторы НЕТ! Фантастический Maxim Gulya молча передал деньги: дышите свободно, люди! Реву. Помню, что уже оплатил 5 аппаратов и помог найти средства для 20 кислородных концентраторов сортировочных отделений Киевской городской клинической больницы №9. Заказала еще аппараты. UPD. И почка пока при мне осталась".

Или вот уже апрельская история.

"Передала очередной концентратор, сижу и реву от умиления. Сегодня утром Друг Alexandr Lyapun и его предприятие перечислили 100 тыс. грн на кислородные концентраторы. Это – 4 аппарата! Уже оплачено – ждем получения. Подключился Alexandr Shamovich, коллеги, выпускники, родители Русановского лицея Киева – и уже собрали на 1 аппарат. Подключаются друзья из разных стран – с комом в горле заказываю и оплачиваю аппараты, заказываю наклейки. Психанула и заказала еще 10 штук – и надеюсь, что не придется инвентаризировать двойные органы".

У каждого такого концентратора свой "послужной список" – чьи-то спасенные жизни. Об этом свидетельствуют слова благодарности на той же страничке Валентины Варавы.

"От всего сердца благодарю Valentyna Varava и ее фонда "Инициатива Е +" за помощь нашей семье! Вовремя предоставленный кислородный концентратор помог продержаться, пока маму моего мужа госпитализировали на "кислород" в больнице. Если вы хотите помочь людям, которые самоотверженно помогают выжить в борьбе с Covid – помогите Валюше финансово в закупке концентраторов и тому подобного".

И вот такое: "Спасибо дорогие! Валюша, моя родная сестра сейчас находится в стационаре 4 больницы. Отделение заполнено полностью больными, сестра лежит в коридоре с ковидом, но не жалуется, потому что наглядно видит, что персонал делает все возможное для больных и людей вытягивают даже очень тяжелых. Но все, кто нуждается, подключены к кислороду. Знаю, что это и ваша заслуга! Низкий вам поклон! Вы – невероятные! Храни вас, Господь".

А в качестве отдыха – прогулки с "собакеном"

"Телеграф" пообщался с руководителем общественной организации. Со слов Валентины Варавы, выдачу кислородных концентраторов волонтеры начали еще год назад, вместе со стартом коронавирусной пандемии в Украине.

"Но весной, летом и осенью 2020-го мы их передавали в больницы, где их тогда не хватало. А людям в семьи стали передавать примерно с конца ноября-начала декабря. Мы создали свой собственный парк кислородных концентраторов – их сейчас 40 или 41. Поддерживаем связь с теми людьми, кто взял аппараты, а они нам отправляют информацию о том, как себя чувствуют их больные пациенты", – рассказывает Варава.

Необходимое оборудование, по словам волонтера, разъезжается по разным регионам Украины – куда на неделю, а куда и на гораздо больший срок. Оказавшись в безысходном положении, родственники людей с падающей сатурацией ищут поддержки не столько в официальной структуре медпомощи, сколько в таких вот общественных организациях.

"Невозможно сказать, сколько ежедневно поступает звонков с просьбами, когда пять, а когда и 20", – говорит Валентина.

На просьбу журналиста вспомнить запавший в душу эпизод, отвечает:"Много случаев, на самом деле, страшных. Пожалуй, самый страшный из последних, когда дочка – женщина, которой за 60, умирала на глазах своей мамы, которой за 80 лет. Это происходило в больнице, их положили вместе. Надо понимать, что это нарушение всех возможных протоколов – больные родственники не должны лежать в одной палате! Особенно, если это реанимация и может случиться все что угодно. И если дочь умирает на глазах матери, это недопустимо! Для Европы это был бы просто огромный скандал. А у нас такое считается в порядке вещей, чтобы дочка помогала маме или мама дочке, потому что людей не хватает".

Про свою и единомышленников деятельность в общественной организации Валентина уточняет с усмешкой: "Работа – это когда люди получают за это зарплату. Все иное – это хобби". Получается, что кроме нее, таким же "хобби" постоянно "увлечены" еще 4-5 неравнодушных женщин и мужчин".

За кадром же, по ее словам, остается все: поиск денег на аппараты, поиск их по минимальным ценам, оплата пересылок "Новой почтой", поездки на почту (время и горючее), ведение документации, переговоры с пациентами и их родственниками (а бывают ой какие сложные люди!), оплата картриджей, горючего, мобильной связи, постоянные разъезды, передачи концентраторов с 8 утра и до 23 вечера, и все это без выходных, но с нервотрепкой.

На вопрос, что же тогда подпитывает ее силы, следует лаконичный ответ: "На самом деле, ресурс – это прогулки с собакеном, встречи с родными, друзьями и поездки". Хотя и после поздних возвращений домой, еще долго не дает расслабиться мессенджер: "концентратор, онко, сатурация, больницы не берут, срочно...".

Люди, которые обращаются в ОО "Ініціатива Е+" с надеждой на помощь едва ли не как к последней инстанции, в большинстве своем не представляют, да и не успевают задуматься, откуда берутся эти самые кислородные концентраторы – из магазинов, из-за границы или просто... из воздуха.

"Из воздуха" – такая идея мне нравится, – отзывается на шутку Варава. – Я была бы рада, если бы они появлялись из воздуха. Но, к сожалению, такой магии мы еще не научились. На самом деле, я ищу деньги – по друзьям, знакомым и незнакомым. Люди перечисляют средства на счет организации или на мою банковскую карту, которая открыта исключительно под волонтерские цели и уже с этих счетов перечисляем деньги поставщику аппаратов. Вся финансовая отчетность проходит под контролем бухгалтера".

В ковид не верят, пока не заболеют

Замечательно, что есть люди, которые могут поделиться своими деньгами, и таким образом помочь спасению совершенно неизвестных им больных. Однако при всех усилиях отечественного здравоохранения, доброте душевной щедрых людей и самоотверженности волонтеров таких общественных организаций как "Ініціатива Е+", кислородных концентраторов хватит далеко не всем. Лучший вариант, все же, постараться избежать заражения коронавирусом.

"Каждый человек отвечает сам за себя и своих близких, – напоминает собеседница. – И потому нужно избегать контактов, пребывания в людных местах, нужно носить маски, пользоваться антисептиком – это всем известно. И каждая семья должна иметь пульсоксиметр, чтобы вовремя понять, что случилась беда".

Когда в день по стране от осложнений, вызванных COVID-19, умирало человек пять, то у части населения были популярны такие высказывания: "5 смертей на огромную страну – и вы это называете пандемией? Никто из моих знакомых не заболел и не умер, значит, это просто СМИ раздувают панику. Ковид – ерунда, не страшнее гриппа. Смерть в 87 от коронавируса противоестественна – вы смеетесь?". Ныне, когда "корона" ежедневно уносит в могилу едва ли не полтысячи человек, таких оптимистов поубавилось.

"Знаете, я таких людей встречаю, когда им уже нужен концентратор и случайно натыкаюсь на подобные высказывания у них в профилях в Фейсбуке. Честно говоря, иногда проскальзывает злобная мысль спросить их: "А вы масками пользовались?" и "Ковид – существует или нет?", но понимаю, что это сочтут психологической пыткой и потому такие вопросы не задаю", – признается Валентина.

А еще она не прекращает убеждать соотечественников бороться за своих близких в стенах медучреждений, не допуская их преждевременной выписки.

"Люди, распространите, будьте добры! Мы задыхаемся от обращений родственников больных, которых выписывают из больниц с сатурацией ниже 80. Поймите: выписка с такой сатурацией домой – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Запомните: показания к госпитализации - сатурация 92. Как можно выписывать с сатурацией 75-80?! Очень мало шансов, что вы вытащите дома без медицинской помощи своего родного человека – даже с помощью нашего концентратора. Особенно – если выписывают сегодня и НЕ предупреждают родных, чтобы искали кислород! Не соглашайтесь на выписку, хотя бы до получения кислородного концентратора!", – призывает Валентина Варава.

Если вам когда-то уже помогли волонтеры или если ваших близких, к счастью, такая беда не коснулась, вы можете сделать доброе дело, перечислив энную сумму на счета организации Ініціатива Е+ (ЕГРПОУ 39248876, адрес регистрации Киив, ул. Красноткацкая, д.20, кв.3) в Райффайзен Банк Аваль / Raiffeisen Bank Aval - для CSO INITIATIVE E +

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