Ничего не закончилось! Волонтеры бьют тривогу из-за смертей украинцев без кислорода

В Украине продолжают гибнуть люди от коронавирусной инфекции. Несмотря на громкие заявления Министра здравоохранения Максима Степанова о снижении уровня эпидемии Covid-19.

Об этом в facebook написала сооснователь благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова. Волонтеры ее фонда собирают деньги на концентраторы кислорода для коронавирусных пациентов.

"Я не хочу вспоминать Максима Степанова. Мне тошно. У него все закончилось. У нас - нет. У тех, кто задыхается - тоже", - пишет волонтер.

Она описала историю женщины из Харькова, у которой от коронавируса умерла мать, а сейчас болеет брат. Также Литвинова вспомнила и о жительнице Винницы, у которой дед парализован после инсульта, а сама она отходит от химиотерапии. Еще один пример пациента, для которого "ничего не закончилось", это 93-летний дедушка. Он слишком рано выписался из больницы, чтобы похоронить супругу. Сейчас он не может самостоятельно дышать.

Всего за четыре дня волонтерам удалось собрать 180 аппаратов для спасения жизней 180 человек.

"У меня осталось 7 аппаратов на завтра. И право отключить телефон. Право, которым я, конечно, не воспользуюсь", - подводит итоги волонтер.

Напомним, "Телеграф" писал, где в Украине можно купить кислородный концентратор.