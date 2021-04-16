Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
"Мы давно это заслужили": Зеленский обратился к Западу по поводу членства Украины в НАТО И ЕС
"Мы давно это заслужили": Зеленский обратился к Западу по поводу членства Украины в НАТО И ЕС
У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым

Ничего не закончилось! Волонтеры бьют тривогу из-за смертей украинцев без кислорода

Ничего не закончилось! Волонтеры бьют тривогу из-за смертей украинцев без кислорода
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф

В Украине продолжают гибнуть люди от коронавирусной инфекции. Несмотря на громкие заявления Министра здравоохранения Максима Степанова о снижении уровня эпидемии Covid-19.

Об этом в facebook написала сооснователь благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова. Волонтеры ее фонда собирают деньги на концентраторы кислорода для коронавирусных пациентов.

"Я не хочу вспоминать Максима Степанова. Мне тошно. У него все закончилось. У нас - нет. У тех, кто задыхается - тоже", - пишет волонтер.

Она описала историю женщины из Харькова, у которой от коронавируса умерла мать, а сейчас болеет брат. Также Литвинова вспомнила и о жительнице Винницы, у которой дед парализован после инсульта, а сама она отходит от химиотерапии. Еще один пример пациента, для которого "ничего не закончилось", это 93-летний дедушка. Он слишком рано выписался из больницы, чтобы похоронить супругу. Сейчас он не может самостоятельно дышать.

Шмыгаль оправдался, почему больным COVID после выписки добывают кислород волонтеры

Всего за четыре дня волонтерам удалось собрать 180 аппаратов для спасения жизней 180 человек.

"У меня осталось 7 аппаратов на завтра. И право отключить телефон. Право, которым я, конечно, не воспользуюсь", - подводит итоги волонтер.

Напомним, "Телеграф" писал, где в Украине можно купить кислородный концентратор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 225

Все по теме:

Волонтеры, Коронавирус, Covid-19, Леся Литвинова, Кислородный концентратор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не помогает даже авиация: в РФ тушат деревню, куда прибывает военная техника для угроз Украине (видео)
02 Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
03 У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
04 Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
05 Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россияне впали в немилость: уже две страны Европы приняли меры против дипломатов Путина
Россияне впали в немилость: уже две страны Европы приняли меры против дипломатов Путина
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
&quot;Пик пройден&quot;, но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь