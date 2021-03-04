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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Шмыгаль оправдался, почему больным COVID после выписки добывают кислород волонтеры

Шмыгаль оправдался, почему больным COVID после выписки добывают кислород волонтеры
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф

Неравномерное распространение коронавируса по Украине стало причиной того, что в некоторых регионах может ощущаться нехватка кислородных концентраторов. В целом же по стране, задача обеспечить подачу кислорода в больницы выполнена на 90%.

Об это в интервью  "Фокусу" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам политика, во время первой волны COVID-19 все находились в поиске аппаратов ИВЛ. И вот, на сегодняшний день в Украине больше 6 тысяч аппаратов ИВЛ, из которых заняты 600–700. Эта цифра не сильно увеличивается, так как оказалось, что кислородные концентраторы являются более эффективным средством для человека с пневмонией. Поэтом из 66 тысяч койко-мест для больных COVID-19 почти 60 тысяч уже обеспечено кислородом.

 На вопрос, почему же тогда кислородных концентраторов катастрофически не хватает и волонтеры вынуждены постоянно их закупать, министр ответил,что вирус распространяется не всегда равномерно

"Если мы говорим, что в Украине занята треть мест с кислородом, то в Ивано-Франковской области, в "красной зоне", — все. В таком случае врачи в первую очередь предоставляют места тем, у кого жизнь зависит от подачи кислорода" – сказала Денис Шмигаль.

Пациентов, у которых нет угрозы жизни, но остаются симптомы, выписывают, чтобы освободить места для тяжелых пациентов. И вот для облегчения ситуации или реабилитации на дому, волонтеры часто помогают людям с закупкой кислорода.

"Но это не значит, что медики не сделали все, чтобы спасти человека", - отметил премьер-министр.

Напомним, в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, в связи с чем страна может вернуться к ранее внедряемой модели жесткого локдауна.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы.
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