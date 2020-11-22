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Где купить и взять в аренду концентратор кислорода в Украине

Где купить и взять в аренду концентратор кислорода в Украине
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф

На фоне пандемии коронавируса в некоторых клиниках Украины наблюдается нехватка "кислорода" из-за чего волонтеры начали проводить закупки кислородных концентраторов. 

Кислородный концентратор - устройство, которое отделяет атомы азота от атомов кислорода, используя так называемое "молекулярное решето".

Как известно, в воздухе доля кислорода составляет чуть более 20%, в то время как во время лечения тяжелых стадий болезни COVID-19 применяется практически "чистый" кислород (95-97%). В клиниках "тяжелым" пациентам кислород дают либо из баллонов, либо используя кислородные концентраторы

"Кислородные концентраторы помогают на начальных стадиях заболевания, когда сатурация, то есть содержание кислорода в крови, только начала снижаться. Когда ситуация запущена, и сатурация, скажем, составляет 80%, то тут помогут только в стационаре. Но своевременная оксигенотерапия как раз и не позволяет дойти до такого состояния", — рассказала профессор кафедры терапии Украинской военно-медицинской академии Марьяна Селюк.

Купить кислородный концентратор может каждый, однако использовать его стоит лишь после соответствующей рекомендации врачей

Стоит отметить, что из-за высокого спроса на устройства их цены продолжают расти. 

На сайте "Медтехники" кислородные концентраторы предлагают по цене от $1000 до $8000 (28-226 тысяч гривен).

На других сайтах многие модели попросту выкупили, так что в наличии остаются лишь дорогие модели. 

На некоторых сайтах заметны обнадёживающие надписи "ожидается поставка", потому клиентам предлагают оформить предзаказ. 

Дать в аренду концентратор предлагают по цене от 2500 грн в месяц, но в наличии зачастую присутствуют цены в среднем по 4500 грн/ мес.

На OLX же можно увидеть и цены до 1000 гривен за сутки.

Из Китая портативный концентратор кислорода заказать можно в среднем за 7-12 тысяч гривен в эквиваленте, но пока его оттуда доставят, аппараты появятся и в Украине в наличии. 

Напомним, в Украине на утро 22 ноября зафиксировали 12 079 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Кислородный концентратор.

Автор:

Телеграф
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