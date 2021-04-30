Украина начала электрификацию ЖД-путей до самой границы с Польшей: что это нам даст

В Украине стартовали работы по электрификации 94-километрового направления Ковель - Изов до самой границы с Польшей.
Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".
Запустив этот процесс в Украине хотят "убить" сразу несколько "зайцев":
Нельзя сбрасывать со счетов и плюсы этого строительства и для внутренней инфраструктуры.
"В то же время на участке "Ковель - Изов – Госграница" будет реконструировано более 11 км путей, капитально отремонтировано более 7 км путей и обновлены средним ремонтом почти 6 км. Также железнодорожники отремонтируют 6 платформ и 18 служебных зданий", - говорят в "Укрзализныце".
Кроме того, стоит отметить и позитивное влияние этих работ и для экологической ситуации в Украине.
"Кроме годового экономического эффекта, который исчисляется в сумме более 200 млн грн, достигнем уменьшения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу на 12 тысяч тонн в год и значительному уменьшению уровня шума", - отметил глава "Укрзализныци" Иван Юрик.
Как сообщал "Телеграф", ранее дом для железнодорожников в Синельниково начал рушиться через два года после постройки.