Украина начала электрификацию ЖД-путей до самой границы с Польшей: что это нам даст

В Украине стартовали работы по электрификации 94-километрового направления Ковель - Изов до самой границы с Польшей.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Запустив этот процесс в Украине хотят "убить" сразу несколько "зайцев":

увеличить экспортный потенциал Украины;

создать некую альтернативу, учитывая рост цен на дизельное топливо;

повысить энергонезависимость Украины;

увеличить на участке вес грузовых поездов с 4,6 тыс. до 6 тыс. тонн;

повысить пропускную способность этой жд ветки;

сократить сроки доставки грузов;

увеличение транзитного грузопотока по территории Украины;

Нельзя сбрасывать со счетов и плюсы этого строительства и для внутренней инфраструктуры.

"В то же время на участке "Ковель - Изов – Госграница" будет реконструировано более 11 км путей, капитально отремонтировано более 7 км путей и обновлены средним ремонтом почти 6 км. Также железнодорожники отремонтируют 6 платформ и 18 служебных зданий", - говорят в "Укрзализныце".

Кроме того, стоит отметить и позитивное влияние этих работ и для экологической ситуации в Украине.

"Кроме годового экономического эффекта, который исчисляется в сумме более 200 млн грн, достигнем уменьшения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу на 12 тысяч тонн в год и значительному уменьшению уровня шума", - отметил глава "Укрзализныци" Иван Юрик.

Как сообщал "Телеграф", ранее дом для железнодорожников в Синельниково начал рушиться через два года после постройки.