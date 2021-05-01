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Годовой газовый тариф, ВНО и электронные больничные: что ждет украинцев в мае (инфографика)

Годовой газовый тариф, ВНО и электронные больничные: что ждет украинцев в мае (инфографика)
06:50 Сегодня Телеграф

Каждый месяц радует украинцев изменениями.

"Телеграф" решил рассказать, каких изменений стоит ждать в Украине с 1 мая.

Тарифы

С 1 мая в Украине начнет действовать годовой тариф на газ на ближайшие 12 месяцев. То есть в течение этого времени стоимость голубого топлива станет фиксированной и не изменится. В частности, для примера, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн/куб.м с НДС, но без учета стоимости распределения.

А вот цена на электроэнергию для украинцев остается 1 грн 68 копеек за кВт/ч.

Субсидии и электронные больничные

В мае вводятся электронные больничные, а инспекторы будут тщательнее проверять получателей субсидий.

Лицензии и прописка онлайн

Уже с 17 мая украинцы смогут поменять место своей регистрации через портал "Дія". Также Кабмин затеял эксперимент, благодаря которому можно будет зарегистрировать ФЛП на портале "Дія" без участия госрегистратора.

Карантин и самоизоляция

В Украине в мае будет действовать адаптивный карантин, а правоохранительные органы станут более скрупулезно следить за соблюдением самоизоляции.

ВНО

С 21 мая начинается основная сессия Внешнее независимое тестирование (ВНО).

Изменения в мае

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в мае у украинцев будет 13 выходных.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Тарифы, ВНО, Карантин, Прописка, Коронавирус, Май, Субсидии, Covid-19.
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