В мае украинцам отключат горячую воду? Что об этом известно

В Украине из-за отмены с 1 мая 2021 года спецобязательств (ПСО) для теплокоммунэнерго поставщики горячей воды и отопления могут остаться без газа, в связи с чем украинцы могут остаться без горячей воды в кранах.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление", - рассказал глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

По его словам, до 20 мая "Нафтогаз" обязан продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды (ТКЭ) по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом – ПСО. И уже в этом месяце срок его действия истекает. В результате этого украинцы по итогу могут остаться не только без горячей воды, но и без отопления в ближайшем отопительном сезоне.

"А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. Отопительного сезона может и не быть", - добавил Блащук.

Кроме того, как рассказал один из крупных участников рынка, на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся, как потребители без поставщика газа.

"Проблема в том, что у них три ведра долгов и как они будут их реструктуризировать не понятно. Это же теперь рынок. Если они с "Нафтогазом" не договорятся, то НАК не будет обязан поставлять им газ. Теперь такого обязательства не будет", - объяснил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее горячее водоснабжение в Киеве отключали и в 2020 году.