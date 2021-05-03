Дожди сменятся новым похолоданием, но не везде: синоптики озвучили прогноз погоды на 3 мая

Погода в Украине 3 мая будет солнечной и теплой, но местами пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра 2 мая.

Согласно данным метеоцентра осадки в Украине ожидаются только на востоке, Луцке и Ровно. На остальных территориях будет сухо, а местами ночью пройдет дождь.

В центре и на севере воздух будет на уровне +13 +16 градусов. На западном направлении будет холоднее всего, от +10 до +12 градусов. Теплее всего будет на востоке, воздух нагреет от +22 до +24 градусов. В южных областях будет не менее тепло - от +20 до +23 градусов.

Отметим, осадки в виде града с дождем ожидаются в западных областях страны, а именно: в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой области.

В Киеве во второй половине дня будет облачно, но к вечеру облака развеются и осадков не ожидается. Ночью вероятен дождь. Днем же тепло будет удерживаться на уровне +11 +15 градусов.

Напомним, что в Одессе 1 мая официально начался курортный сезон, поэтому до конца сентября на городских пляжах будут дежурить спасатели.