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Дожди закончатся, но с шашлыками осторожно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 мая

Дожди закончатся, но с шашлыками осторожно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 мая
00:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

4 мая из Украины наконец уйдут осадки, но из-за теплой погоды появится риск пожаров.

Об этом 3 мая сообщили синоптики УГМЦ в своем прогнозе.

Согласно данным метеоцентра средняя температура на западе страны будет от +11 до +15 градусов. В центре и на севере воздух нагреет от +11 до +14 градусов. 

На юге и востоке будет от +14 до +17 градусов.

Теплее всего будет в Запорожье, Херсоне и Луганске - от +15 до +17 градусов. Холоднее всего будет в Сумах, там градусники покажут от +10 до +12 градусов.

В Киеве утром погода будет ясной, но ей на смену придет облачность, которая продержится до вечера. Осадков не ожидается. Дневная температура будет от +12 до +14 градусов.

погода

При этом 4 мая в большей части областей центра, востока: Тернопольской Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской - будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

пожар

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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