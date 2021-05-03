Люди не видят будущего в Украине: стало известно, когда закончится отток заробитчан за границу

Основными причинами выезда украинцев на работу за границу является большая зарплата чем в Украине. Сам же отток граждан будет продолжаться на протяжении от 5 до 15 лет, пока часть населения полностью не уедет из страны.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его словам, главной причиной того, что люди покидают Украину является низкая зарплата в сравнении с другими странами, а также отсутствие прогнозируемого будущего.

"Люди не видят свое будущее в Украине и едут за границу, чтобы и поработать, и прицениться и понять, оставаться в Украине, или выезжать за границу навсегда", — отметил эксперт.

Он считает, что в последующие 5-15 лет трудовая миграция перерастет в эмиграцию. Люди будут перевозить своих родных за рубеж и оставаться там навсегда.

Напомним, что 27 апреля, в Польше задержала украинца, который пытался вывезти с территории местного завода более ста посудомоечных машин, изображая из себя сотрудника словацкой транспортной компании.