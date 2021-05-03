Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Игра мышц" РФ: госсекретарь США рассказал, что на самом деле происходит на границе Украины
"Игра мышц" РФ: госсекретарь США рассказал, что на самом деле происходит на границе Украины
"Дважды повторять ошибки не собираюсь": Ахметов впервые прокомментировал слухи о создании им "Партии регионов 2.0"
"Дважды повторять ошибки не собираюсь": Ахметов впервые прокомментировал слухи о создании им "Партии регионов 2.0"
Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России
У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России

Люди не видят будущего в Украине: стало известно, когда закончится отток заробитчан за границу

Люди не видят будущего в Украине: стало известно, когда закончится отток заробитчан за границу
18:02 Сегодня Телеграф

Основными причинами выезда украинцев на работу за границу является большая зарплата чем в Украине. Сам же отток граждан будет продолжаться на протяжении от 5 до 15 лет, пока часть населения полностью не уедет из страны.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его словам, главной причиной того, что люди покидают Украину является низкая зарплата в сравнении с другими странами, а также отсутствие прогнозируемого будущего.

"Люди не видят свое будущее в Украине и едут за границу, чтобы и поработать, и прицениться и понять, оставаться в Украине, или выезжать за границу навсегда", — отметил эксперт.

Он считает, что в последующие 5-15 лет трудовая миграция перерастет в эмиграцию. Люди будут перевозить своих родных за рубеж и оставаться там навсегда.

Напомним, что 27 апреля, в Польше задержала украинца, который пытался вывезти с территории местного завода более ста посудомоечных машин, изображая из себя сотрудника словацкой транспортной компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

Все по теме:

Украина, Эмиграция, Заробитчаны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 Есть возможность обыграть агрессора: Кравчук высказал желание встретиться с Путиным
05 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС
Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС
&quot;Убийца миллионов людей? Отлично&quot;: в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)
"Убийца миллионов людей? Отлично": в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)
В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)
В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)
Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)
Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь