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"Зеленский послал своих вуайеристов": у Порошенко обиделись на слив отпуска на Кипре

"Зеленский послал своих вуайеристов": у Порошенко обиделись на слив отпуска на Кипре
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывший президент Украины Петр Порошенко отправился на отдых на Кипр. 

Об этом сообщили в телеграм-канале "Вертикаль" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. 

В сообщении указывается, что Порошенко и его жена Марина вылетели из "Борисполя" рейсом №341 в 10:25. 

В пресс-службе "Европейской солидарности" эту информацию подтвердили, указав, что экс-президент будет находиться там в течение четырех дней.

Там также обвинили Офис президента в "незаконной слежке за лидером оппозиции", а президента Владимира Зеленского в том, что тот "послал своих вуайеристов подсматривать за Порошенко на Кипре". 

В "ЕС" предложили ОПУ предоставить личный электронный адрес Зеленского, чтобы Порошенко смог "отправлять фоторепортажи и видеоотчеты непосредственно ему". 

Как сообщалось ранее, Зеленский майские праздники провел на отдыхе в Ивано-Франковской области.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кипр, Отпуск, Петр Порошенко.
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