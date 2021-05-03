"Зеленский послал своих вуайеристов": у Порошенко обиделись на слив отпуска на Кипре

Бывший президент Украины Петр Порошенко отправился на отдых на Кипр.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Вертикаль" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В сообщении указывается, что Порошенко и его жена Марина вылетели из "Борисполя" рейсом №341 в 10:25.

В пресс-службе "Европейской солидарности" эту информацию подтвердили, указав, что экс-президент будет находиться там в течение четырех дней.

Там также обвинили Офис президента в "незаконной слежке за лидером оппозиции", а президента Владимира Зеленского в том, что тот "послал своих вуайеристов подсматривать за Порошенко на Кипре".

В "ЕС" предложили ОПУ предоставить личный электронный адрес Зеленского, чтобы Порошенко смог "отправлять фоторепортажи и видеоотчеты непосредственно ему".

Как сообщалось ранее, Зеленский майские праздники провел на отдыхе в Ивано-Франковской области.