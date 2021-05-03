"Двойные стандарты": украинцы обсуждают фото отдыхающего Зеленского после призыва быть дома на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский, который на Пасху в записанном судя по всему загодя в Киеве видеообращении, призывал всех отмечать этот праздник дома в кругу семьи ввиду угрозы распространения коронавируса Covid-19, уже 1 мая был в Ивано-Франковской области, при этом ходил на экскурсии, не соблюдая никаких мер безопасности.

Об этом сообщает интернет-сайт пгт Верховина в Ивано-Франковской области "ЙО, ВЕРХОВИНА" и публикует соотвествующие фото.

"Никто не ожидал, но сегодня 1 мая Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой побывали на экскурсии в доме-музей "Тени забытых предков" где проживал и творил Сергей Параджанов, провела для них экскурсию местная гуцулка Галина", - говорится в заметке.

Также, говорится в информации, чета посетила музей "Гуцульской магии", в котором, после экскурсии владелец музея Николай подарил Зеленскому символ гуцулов - музыкальный инструмент трембиту.

Примечательно, что на опубликованных фото почти все запечатленные, включая Зеленского с супругой, без самок и при этом не соблюдают социальную дистанцию.

Такие двойные стандарты, которые практикует Зеленский, отметили и возмутили украинцев:

В целом народ отмечает, что счет количества поездок президента на отдых за эти два года уже идет на десятки, хотя находятся и сторонники того, что он тоже имеет право отдыхать.

Как сообщалось, это уже не первый раз, когда Зеленский на отдыхе игнорирует правила защиты в условиях пандемии коронавируса. Так, еще 8 января, в день введения в Украине локдауна, Зеленский засветился на лыжном курорте в Буковели. Тогда он точно также был запечатлен без маски и не соблюдавшим правила социальной дистанции.