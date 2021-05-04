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"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса

"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В мире после появления разных вакцин от коронавируса начала набирать обороты кампания по их дискредитации. 

Об этом написал у себя в Фейсбук глава Минздрава Украины Максим Степанов, сославшись на данные отчета Европейской службы внешних связей (EEAS)

"С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100(!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации", - написал он. 

Степанов отметил, что Украину втягивают в кампанию по дискредитации вакцин и предложил вспомнить "волну грязи", которая накрыла средство AstraZeneca. 

"Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - написал он, отметив, что все, кто подогревает страхи украинцев перед вакцинацией, так или иначе подыгрывают Москве. 

По его словам, целью этой кампании по дискредитации вакцин, является продвижение средства "Спутник V", в связи с чем глава Минздрава отметил, что этой российской вакцины в Украине нет и не будет. 

Как сообщалось ранее, согласно опросу КМИС лишь 43% украинцев готовы вакцинироваться

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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