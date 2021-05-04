"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса

В мире после появления разных вакцин от коронавируса начала набирать обороты кампания по их дискредитации.

Об этом написал у себя в Фейсбук глава Минздрава Украины Максим Степанов, сославшись на данные отчета Европейской службы внешних связей (EEAS)

"С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100(!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации", - написал он.

Степанов отметил, что Украину втягивают в кампанию по дискредитации вакцин и предложил вспомнить "волну грязи", которая накрыла средство AstraZeneca.

"Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - написал он, отметив, что все, кто подогревает страхи украинцев перед вакцинацией, так или иначе подыгрывают Москве.

По его словам, целью этой кампании по дискредитации вакцин, является продвижение средства "Спутник V", в связи с чем глава Минздрава отметил, что этой российской вакцины в Украине нет и не будет.

Как сообщалось ранее, согласно опросу КМИС лишь 43% украинцев готовы вакцинироваться.