В половине Украины тепло и сухо, в другой - дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на четверг

6 мая в Украине из-за присутствия циклонов местами ожидаются дожди с грозой.

Об этом 5 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

Несмотря на дожди, на востоке, юго-востоке и в Днепре будет преобладать сухая погода.

На западном и северном направлении, а также в центре будет от +12 до +17 градусов.

На юге и востоке воздух нагреет до +17 +22 градусов.

Ветер будет западным и умеренным.

Столицу 6 мая встретит дождливая погода с грозой. Воздух остынет до +14 +16 градусов.

В Харькове и Днепре облачность ожидается на протяжении всего дня. Осадков не будет. Днем ожидается от +18 до +20 градусов.

Во Львове в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к середине дня и вовсе закончиться. Температура днем будет от +14 до +16 градусов.

В Одессе ясному утру придет на смену облачная погода, которая сохранится до самого вечера. Тем не менее осадков не ожидается. Воздух нагреет до +17 +19 градусов.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.