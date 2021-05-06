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В половине Украины тепло и сухо, в другой - дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на четверг

В половине Украины тепло и сухо, в другой - дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на четверг
00:19 Сегодня Телеграф

6 мая в Украине из-за присутствия циклонов местами ожидаются дожди с грозой.

Об этом 5 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

Несмотря на дожди, на востоке, юго-востоке и в Днепре будет преобладать сухая погода.

На западном и северном направлении, а также в центре будет от +12 до +17 градусов.

На юге и востоке воздух нагреет до +17 +22 градусов.

Ветер будет западным и умеренным.

карта

Столицу 6 мая встретит дождливая погода с грозой. Воздух остынет до +14 +16 градусов.

В Харькове и Днепре облачность ожидается на протяжении всего дня. Осадков не будет. Днем ожидается от +18 до +20 градусов.

Во Львове в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к середине дня и вовсе закончиться. Температура днем будет от +14 до +16 градусов.

В Одессе ясному утру придет на смену облачная погода, которая сохранится до самого вечера. Тем не менее осадков не ожидается. Воздух нагреет до +17 +19 градусов.

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Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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