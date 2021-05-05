В Украине стремительно ухудшается погода: какие области пострадают больше всего

Украинские спасатели и синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве регионов страны.

Так, по данным Укргидрометцентра, до конца дня среды, 5 мая, и дня 6 мая в Киевской области и в г.Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Кроме этого, в Госслужбе Украины по ЧС предупреждают о пожарной опасности в ряде регионов страны.

"По данным Укргидрометцентра 5 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавс, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Также 6-7 мая в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.