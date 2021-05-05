Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину

Спустя 7 лет после оккупации украинского Крыма российские звезды, которые сознательно нарушили наше законодательство, незаконно посетив полуостров, теперь активно пытаются посетить Украину.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Государственной пограничной службы нашего государства Сергей Дейнеко.

Чиновник не раскрыл, как именно они отслеживают россиян-нарушителей, ссылаясь на гостайну. Из того, что можно озвучивать в СМИ, известно, что пограничники работают со всевозможными видами информации, с базами данных и соцсетями.

"В своем желании перекрыть доступ в Украину для таких нежелательных лиц мы не жалеем ни времени, ни своих глаз. Просматриваем тысячи записей в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме. Мы делаем это очень настойчиво и будем делать и в дальнейшем", - говорит Дейнеко.

Любопытно, что российские артисты знают, что нарушили закон, выступая в украинском Крыму, но все равно продолжают прорываться к нам с гастролями. По словам главного пограничника Украины, делают они это, думая, что украинские стражи границы о поездке на полуостров не в курсе.

Напомним, невзирая на то, что еще в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу торжественно объявил об отводе войск от границы с Украиной, процесс этот выполнили лишь частично. Техника России все еще у наших границ.